Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026

Ruta 11: ¿obra para todos, negocio para pocos?

La Provincia licita una obra de casi $154 mil millones, pero las exigencias del pliego podrían favorecer a un puñado de constructoras. Un antecedente millonario reaviva las dudas sobre la competencia y los costos.

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