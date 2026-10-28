El Gobierno dio el OK a nuevos feriados: cuándo y dónde serán en noviembre
El Gobierno bonaerense oficializó el calendario de feriados locales correspondiente a noviembre de 2026. La medida alcanza a distintos municipios y localidades por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. La Plata, Berazategui, Olavarría y General Pueyrredón figuran entre los distritos incluidos.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció nuevos días no laborables y feriados optativos para noviembre de 2026 en distintos municipios y localidades del territorio bonaerense. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 516-MGGP-2026 del Ministerio de Gobierno, en respuesta a las solicitudes presentadas por las comunas para celebrar aniversarios fundacionales y festividades patronales.
Según establece la normativa, las jornadas serán no laborables para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que tendrán carácter de feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades. De esta manera, la decisión de otorgar el día libre en el sector privado quedará sujeta a cada empleador.
Entre los distritos alcanzados aparece La Plata, que tendrá su jornada no laborable el jueves 19 de noviembre, con motivo de un nuevo aniversario de su fundación. También figuran Berazategui, Tornquist, Capitán Sarmiento y Bolívar, que tendrán sus celebraciones el miércoles 4 de noviembre.
El calendario incluye además a Tapalqué, el 7 de noviembre; Veinticinco de Mayo, el 8; General San Martín, el 10, por el Día de la Tradición; Salliqueló, el 13; Monte, el 18; Magdalena, el 20; General Pueyrredón, el 22; Olavarría y Presidente Perón, el 25; Monte Hermoso, el 27; y San Andrés de Giles, el 30 de noviembre.
La resolución también contempla festividades en localidades específicas de diferentes partidos bonaerenses. Entre ellas se encuentran Los Toldos, Espartillar, Bordenave, Casbas, Roberts, Stroeder, Arribeños, Henderson, Arroyo Dulce, Ferré, Pedro Luro, Arboledas, French y Miramar, entre otras.
En el caso del partido de Nueve de Julio, el cronograma incluye celebraciones en Dennehy, el 25 de noviembre, y en El Provincial y French, el 27. Por su parte, el distrito de Lincoln tendrá fechas no laborables locales en Roberts, Las Toscas y Bermúdez, mientras que General Arenales contará con celebraciones en Arribeños y Ferré.
Desde el Ejecutivo bonaerense explicaron que la disposición busca facilitar la participación de las comunidades en las distintas festividades locales. La medida se encuentra respaldada por el Decreto N° 272/17 E y sus modificatorios, que delega en el Ministerio de Gobierno la facultad de establecer estas jornadas especiales.
Los feriados dispuestos tienen alcance local y no constituyen días no laborables para toda la provincia de Buenos Aires. Su aplicación dependerá del municipio o localidad comprendida en el anexo de la resolución, mientras que las actividades privadas conservarán el carácter optativo previsto por la normativa.