Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 BOLETíN OFICIAL

El Gobierno dio el OK a nuevos feriados: cuándo y dónde serán en noviembre

El Gobierno bonaerense oficializó el calendario de feriados locales correspondiente a noviembre de 2026. La medida alcanza a distintos municipios y localidades por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. La Plata, Berazategui, Olavarría y General Pueyrredón figuran entre los distritos incluidos.

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