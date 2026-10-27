Volver | La Tecla Informe Especial 27 de octubre de 2026 INACTIVO Y CON IRREGULARIDADES

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Río Santiago: Astillero astillado

El gigante sigue sin definir su rumbo. Internas, un gerente con superpoderes, gastos cuestionados y baja producción llevan a que la empresa estatal sume problemas para la gestión de Kicillof

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