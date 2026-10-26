Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Junta Electoral pasó la escoba: nuevas agrupaciones vecinales pierden su personería

La Junta Electoral de la Provincia declaró la caducidad de siete partidos municipales por incumplimientos en los requisitos para conservar su reconocimiento legal. Entre ellos figuran espacios de Tigre, Pilar, Ituzaingó, Exaltación de la Cruz, Esteban Echeverría y La Costa. La medida no implica su disolución como personas jurídicas privadas.

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