La Junta Electoral pasó la escoba: nuevas agrupaciones vecinales pierden su personería
La Junta Electoral de la Provincia declaró la caducidad de siete partidos municipales por incumplimientos en los requisitos para conservar su reconocimiento legal. Entre ellos figuran espacios de Tigre, Pilar, Ituzaingó, Exaltación de la Cruz, Esteban Echeverría y La Costa. La medida no implica su disolución como personas jurídicas privadas.
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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires avanzó con la depuración del mapa político bonaerense y declaró la caducidad de la personería político-partidaria de siete agrupaciones municipales. La medida alcanza a espacios vecinalistas de distintos distritos que ya no podrán conservar su reconocimiento como partidos políticos bajo las condiciones previstas por la normativa vigente.
Entre las agrupaciones afectadas figuran Vecinos Unidos, de Exaltación de la Cruz; Opción Vecinal para el Progreso de Tigre; Nosotros Elegimos Estar, de Esteban Echeverría; Ituzaingó Vecinal; Alternativa Vecinal La Costa y Unidos por La Costa, ambas del Partido de La Costa; y Ahora Pilar, del distrito homónimo.
En el caso de Vecinos Unidos, la resolución de la Junta Electoral fundamentó la decisión en que la agrupación no acreditó contar con la cantidad mínima de afiliados necesaria para conservar su personería político-partidaria. El organismo encuadró esa situación en la causal de caducidad establecida por el artículo 46, inciso «f», del decreto-ley 9889/82.
La misma normativa fue invocada en las resoluciones que alcanzaron al resto de los espacios municipales. De esta manera, los partidos pierden su reconocimiento político-electoral, una condición necesaria para actuar formalmente como agrupaciones partidarias dentro del sistema bonaerense.
Sin embargo, la caducidad de la personería política no implica la desaparición jurídica de las organizaciones. Según establecen los fallos, las agrupaciones podrán subsistir como personas de derecho privado, aunque dejarán de contar con el reconocimiento partidario que tenían hasta ahora.
Como parte del procedimiento administrativo, la Junta Electoral dispuso cancelar las inscripciones correspondientes en los registros oficiales, además de ordenar la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial.
El impacto en el mapa vecinalista
La decisión vuelve a poner el foco sobre las condiciones que deben cumplir los partidos políticos para mantener su vigencia legal en la provincia de Buenos Aires. La conservación de la personería no depende únicamente de la existencia formal de una agrupación: también exige satisfacer los requisitos establecidos por la legislación electoral.
En este caso, los fallos apuntan al incumplimiento de las condiciones necesarias para sostener el reconocimiento partidario. La pérdida de la personería representa un revés para los espacios afectados, que ya no podrán presentarse como partidos reconocidos en los términos de esa inscripción.
Las resoluciones se inscriben en las atribuciones de la Junta Electoral bonaerense para controlar el cumplimiento de los requisitos legales de las agrupaciones políticas. El efecto concreto de cada decisión queda circunscripto a los partidos mencionados en los respectivos expedientes.