Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2026 LO QUE LA SEMANA DEJO

Kicillof y una tregua que no despeja las internas ni destraba las leyes

La reunión con Máximo Kirchner, Sergio Massa y gobernadores peronistas dejó una señal de acercamiento frente a Milei, pero no despejó la disputa por el liderazgo ni las candidaturas de 2027. En la Provincia, las diferencias también condicionan las reelecciones indefinidas, la reforma sanitaria y la agenda financiera.

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