Kicillof y una tregua que no despeja las internas ni destraba las leyes
La reunión con Máximo Kirchner, Sergio Massa y gobernadores peronistas dejó una señal de acercamiento frente a Milei, pero no despejó la disputa por el liderazgo ni las candidaturas de 2027. En la Provincia, las diferencias también condicionan las reelecciones indefinidas, la reforma sanitaria y la agenda financiera.
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La reunión entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa dejó una postal de acercamiento en el peronismo, aunque no alcanzó para disipar las diferencias que atraviesan al espacio. La defensa de las PASO frente al intento del gobierno de Javier Milei de suspenderlas o eliminarlas funcionó como punto de coincidencia, pero detrás del acuerdo electoral siguen abiertas las discusiones por la conducción y el armado de 2027.
El encuentro en la Casa de La Pampa, del que también participaron gobernadores y autoridades de los bloques peronistas del Congreso, volvió a mostrar que existe margen para coordinar posiciones frente a la Casa Rosada. Sin embargo, el antecedente de agosto y la división de los actos por el Día de la Lealtad dejaron en evidencia los límites de esa convivencia. Para el analista Carlos Germano, el principal nudo continúa siendo la disputa por la centralidad del peronismo bonaerense, entre la proyección de Kicillof y el peso que conserva el kirchnerismo.
En ese escenario, el Gobernador busca consolidar el Movimiento Derecho al Futuro como una estructura propia y sostener que las PASO permitan resolver las diferencias internas. Su entorno también plantea que quien encabece una candidatura debe asumir la conducción política. Pero la distancia con La Cámpora y las posiciones del massismo muestran que el consenso sobre las reglas electorales no equivale a un acuerdo sobre nombres, liderazgo o estrategia.
Las dificultades se trasladan a la Legislatura bonaerense, donde Kicillof pretende reabrir el debate por las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La iniciativa busca modificar la ley de 2016, que limita a dos los mandatos consecutivos y afecta las posibilidades de continuidad de más de 80 jefes comunales. El oficialismo, sin embargo, no tiene los votos asegurados y deberá negociar con sus propios aliados y con la oposición.
El Frente Renovador rechaza eliminar los límites a las reelecciones, una diferencia que complica la construcción de mayorías. La discusión se cruza, además, con la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense y la reforma de la Ley de Seguridad Pública. Así, las negociaciones legislativas se convierten también en una prueba para la convivencia entre el MDF, el kirchnerismo y el massismo.
Otro frente pendiente es la reforma sanitaria. Los proyectos para crear el Sistema Integrado de Salud bonaerense (SIPBA) y un laboratorio público de medicamentos quedaron sin tratamiento durante octubre, pese a contar con dictamen favorable en comisión. La discusión podría retomarse en noviembre, pero el Frente Renovador reclama modificaciones y mayor participación de los intendentes. Malena Galmarini anticipó que su espacio no acompañará las iniciativas en su redacción actual, mientras que el senador Mario Ishii también había planteado reparos.
La postergación de esos proyectos se suma a la discusión del Presupuesto 2027, una de las prioridades parlamentarias del Ejecutivo. Kicillof necesita avanzar con su agenda sanitaria y presupuestaria en una Legislatura donde los acuerdos no están garantizados, incluso dentro de Fuerza Patria. Las diferencias políticas, por lo tanto, no quedan restringidas a la competencia electoral, sino que repercuten en la capacidad de gestión.
En paralelo, la Provincia autorizó una nueva licitación de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones para cubrir necesidades de financiamiento. La operación contempla instrumentos con vencimientos de hasta 365 días y alternativas de ajuste por inflación. Además, Economía dispuso registrar como deuda pública otros $24.756 millones en Letras ajustables por CER, con vencimiento el 18 de febrero de 2027. Los montos autorizados no implican que la totalidad haya sido efectivamente colocada.