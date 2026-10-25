Milei y el Gobierno, en el centro del debate digital argentino
Aunque predominan los intereses culturales, recreativos y familiares, el Gobierno gana protagonismo cuando se discuten los problemas colectivos. La conversación política mantiene un fuerte tono negativo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La actividad de los argentinos en redes sociales alcanzó en 2026 niveles récord desde el inicio de la serie en 2022. Según un relevamiento de Monitor Digital, aumentaron tanto las menciones positivas como las negativas, mientras que el debate sobre política, democracia y Estado continúa marcado por un fuerte sentimiento adverso.
El volumen de publicaciones positivas llegó a aproximarse a 1,9 millones mensuales, mientras que las negativas rondaron los 1,8 millones, especialmente durante el segundo semestre. El crecimiento simultáneo de ambas categorías refleja una mayor intensidad de la conversación, aunque no necesariamente una expansión equivalente de usuarios.
En octubre, las menciones positivas representaron el 53% de las clasificadas, frente al 46,7% de negativas. La diferencia favorable de 6,3 puntos porcentuales marcó una recuperación respecto de los meses anteriores, pero quedó por debajo del 56,4% registrado en octubre de 2025.
El clima emocional también mostró cambios durante el último año. La bronca aumentó 1,4 puntos, el odio 1,2 y la preocupación uno, mientras que el amor retrocedió dos puntos y la esperanza cayó 1,3.
El estudio también identificó una audiencia mayoritariamente joven. El 47,6% de los perfiles con edad clasificada corresponde a personas de entre 25 y 34 años, y el 36,8% a usuarios de 18 a 24. En conjunto, ambos segmentos representan el 84,4% de los perfiles con información etaria disponible.
Entre los principales intereses aparecen la cultura, la música, el arte y el entretenimiento, con el 36,6% de las etiquetas analizadas. Familia, vínculos y mascotas reúnen el 18,2%, mientras que juegos, videojuegos y apuestas alcanzan el 16,3%. La política, la historia y el derecho representan el 6,3%.
Sin embargo, cuando la conversación se desplaza hacia los problemas colectivos, el Gobierno nacional adquiere protagonismo. Las referencias a Argentina, democracia, política, Estado y crisis aparecen vinculadas con términos como Milei, poder, leyes, economía, trabajo y salud.
La negatividad se profundiza en esos debates: el sentimiento neto ronda los -85 puntos en democracia, los -80 en política, los -70 en Estado y los -65 en crisis. Así, el relevamiento expone una paradoja: mientras la conversación general recupera terreno positivo, la discusión sobre el poder político continúa concentrando buena parte del malestar digital.