Balotaje en Brasil: Lula busca dar vuelta la elección y Flávio retener la ventaja

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Más de 158 millones de electores están habilitados para votar en una elección que enfrenta dos proyectos políticos antagónicos y que llega con una diferencia mínima entre ambos candidatos. La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, hora de Brasilia.
El candidato del Partido Liberal (PL) llega con una ventaja obtenida en la primera vuelta del 4 de octubre. Flávio Bolsonaro consiguió el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el 45,16%. La diferencia fue de poco más de 2,2 millones de sufragios, insuficiente para evitar la segunda vuelta. La participación alcanzó el 78,92%, con una abstención del 21,08%.
El resultado inicial ubicó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro por encima de las expectativas de buena parte de los análisis previos. Con 45 años, Flávio busca convertirse en el heredero electoral del bolsonarismo y plantea un programa centrado en seguridad, control del gasto y una mayor cercanía con Estados Unidos. Lula, de 80 años, busca la reelección y apuesta a la continuidad de su gestión, con eje en las políticas sociales, el empleo y la reducción de la pobreza.
La campaña del balotaje estuvo marcada por una fuerte polarización. Lula intentó recuperar terreno con actos masivos y una defensa de los resultados de su gestión, mientras Flávio consolidó el respaldo de sectores de la derecha y el centro-derecha y explotó el malestar en torno a la economía y la inseguridad. El escenario parlamentario también juega un papel central: el PL consiguió una bancada numerosa en la Cámara de Diputados, lo que le daría al bolsonarismo una posición de fuerza en el Congreso incluso si su candidato pierde la Presidencia.
Las últimas mediciones anticipaban una definición abierta, con diferencias dentro del margen de error. El voto de quienes apoyaron a los candidatos eliminados en la primera vuelta, los indecisos y el nivel de participación aparecen como factores determinantes para inclinar la balanza. Lula necesita revertir los más de dos millones de votos de ventaja obtenidos por Flávio, mientras que el candidato del PL busca transformar ese liderazgo inicial en una victoria definitiva.
El resultado tendrá impacto más allá de Brasil. Una victoria de Flávio Bolsonaro reforzaría el avance de la derecha en América Latina y devolvería al poder al principal espacio heredero del bolsonarismo, mientras que una reelección de Lula mantendría a Brasil como uno de los principales gobiernos de izquierda de la región. Con un electorado dividido y una diferencia estrecha, el país llega a la definición con un escenario abierto y una certeza: el resultado marcará una nueva etapa de fuerte disputa política.