Volver | La Tecla Nacionales 25 de octubre de 2026 MIRADA ELECTORAL

Balotaje en Brasil: Lula busca dar vuelta la elección y Flávio retener la ventaja

El candidato del PL sacó más de dos millones de votos de diferencia en la primera vuelta. La participación y los votos de los candidatos eliminados pueden resultar decisivos.

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