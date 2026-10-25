Volver | La Tecla Nacionales 25 de octubre de 2026 LULA VS. BOLSONAARO

Avanza el conteo en Brasil con un resultado de paridad a favor de Bolsonaro

Con una parte de las urnas contabilizadas, el senador del PL aventaja por décimas al presidente brasileño. La elección se desarrolla en un escenario de extrema paridad y el resultado definitivo todavía está abierto.

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