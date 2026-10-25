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LULA VS. BOLSONAARO

Avanza el conteo en Brasil con un resultado de paridad a favor de Bolsonaro

Con una parte de las urnas contabilizadas, el senador del PL aventaja por décimas al presidente brasileño. La elección se desarrolla en un escenario de extrema paridad y el resultado definitivo todavía está abierto.

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Con el 15% de las secciones escrutadas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro (PL) se mantiene ligeramente por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Según los datos parciales mostrados en tiempo real, Bolsonaro alcanza el 50,04% de los votos válidos (9.256.055), frente al 49,96% de Lula (9.241.668). Los votos nulos suman 568.641. La diferencia es mínima y todavía no permite declarar un ganador, ya que se requiere más del 50% de los votos válidos. 

El Tribunal Superior Electoral (TSE) realiza la totalización en tiempo real a medida que recibe y procesa los boletines de urna. La elección enfrenta al actual presidente, que busca un nuevo mandato, con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal.

La jornada estuvo atravesada por una particularidad que demoró el comienzo del conteo. En algunas secciones electorales se extendió el horario de votación debido a problemas de transporte, por lo que la transmisión y totalización de esos resultados se produjo posteriormente. Reuters informó que la medida generó una pausa en el conteo nacional.

La disputa llega al balotaje después de una primera vuelta también ajustada. Flávio Bolsonaro terminó primero con 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo 45,16%, una diferencia de poco más de dos puntos que obligó a definir la Presidencia en segunda vuelta.

El escenario previo tampoco anticipaba una definición clara. Las últimas encuestas mostraban una contienda muy cerrada: un estudio de Datafolha ubicó a Flávio en 49% de intención de voto y a Lula en 45%, dentro de un escenario considerado de empate técnico por el margen de error.

Ahora, con el conteo en desarrollo, los porcentajes pueden experimentar modificaciones importantes a medida que se incorporen los votos de los distintos estados y regiones. Por eso, una ventaja inicial de décimas no permite proyectar por sí sola el resultado final.

La elección define entre la continuidad de Lula y el regreso del bolsonarismo al Palacio del Planalto, esta vez con Flávio como candidato presidencial. El resultado también tendrá impacto sobre el escenario político regional, en una contienda seguida de cerca por gobiernos y mercados.

Con más de 158 millones de electores habilitados, la definición puede extenderse durante varias horas. El TSE continuará actualizando la totalización hasta completar el escrutinio nacional y establecer quién obtuvo la mayoría de los votos válidos.

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