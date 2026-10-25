Barcelona, en llamas: saqueos, incendios y un centenar de detenidos tras una protesta juvenil

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Los disturbios involucraron a unos 500 o 600 jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro y con el rostro cubierto. Los grupos rompieron escaparates, ingresaron a comercios y sustrajeron productos de locales de electrónica, ropa, calzado y ópticas. También se registraron alrededor de 33 incendios de contenedores y mobiliario urbano, además de barricadas y daños en distintos puntos del centro.
La convocatoria comenzó a circular por TikTok y luego se trasladó a grupos de Telegram y WhatsApp, bajo consignas como “Instituts Indignats” y “contra el sistema”. Las autoridades catalanas señalaron que no se trató de una movilización organizada en torno a una reivindicación concreta, sino de episodios de vandalismo y pillaje. El Ayuntamiento de Barcelona anticipó que se presentará en los procesos judiciales y que buscará responsabilidades tanto entre los mayores de edad como entre los responsables legales de los menores.
Durante los operativos, los Mossos secuestraron armas blancas, aerosoles, pasamontañas, pirotecnia y piedras. El mobiliario urbano afectado fue estimado inicialmente en unos 36.000 euros, con contenedores quemados, marquesinas dañadas y bicicletas y motocicletas afectadas. La Guardia Urbana restringió el acceso a sectores del centro mientras los bomberos trabajaban para controlar los incendios.
Los hechos se producen en medio de movilizaciones juveniles que también se registraron recientemente en otros países europeos, especialmente en Francia, donde algunas protestas estudiantiles derivaron en episodios violentos. En Barcelona, las autoridades investigan quiénes estuvieron detrás de las convocatorias y cuál fue el grado de organización de los participantes.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Interior, Núria Parlon, y el alcalde Jaume Collboni condenaron los disturbios y remarcaron que el derecho a manifestarse no habilita ataques contra comercios, mobiliario urbano o fuerzas de seguridad. Mientras los locales afectados comenzaron a evaluar las pérdidas, la policía reforzó la vigilancia en el centro de Barcelona ante la posibilidad de nuevos incidentes.