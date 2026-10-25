Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2026 ESPAñA

Barcelona, en llamas: saqueos, incendios y un centenar de detenidos tras una protesta juvenil

Los disturbios comenzaron en Plaza de Cataluña y se extendieron durante horas por el centro de la ciudad. La mayoría de los arrestados son menores.

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