Terminaron los Juegos Bonaerenses y Quilmes dominó el medallero
La semana final del torneo provincial, disputada en Mar del Plata entre el lunes y ayer, concluyó con 60 medallas para el distrito del conurbano, que se coronó campeón de este año en el ranking de municipios.
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Terminaron los Juegos Bonaerenses 2026 con una gran noticia para Quilmes, ya que ese distrito del Gran Buenos Aires se coronó de gloria al dominar el medallero.
Los competidores de ese municipio en las diferentes competencias se alzaron con un total de 60 medallas, de las cuales 40 fueron de oro, 11 de plata y 9 de bronce.
Los distritos del Gran Buenos Aires se quedaron con casi todo el top ten, salvo por el sexto lugar, que fue para General Pueyrredón (el municipio anfitrión de la gran semana final, como todos los años), y el octavo, que fue para La Plata.
“Estos Juegos son el resultado de un enorme esfuerzo de la Provincia y de la decisión política del gobernador Axel Kicillof de sostener y fortalecer el acceso al deporte y la cultura. Detrás de cada participante hay un Estado provincial que invierte y trabaja junto a los municipios”, destacó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
“Más de 30 mil finalistas compitieron durante cuatro días en 117 disciplinas distribuidas en 66 escenarios de Mar del Plata y alrededores”, informó el gobierno bonaerense. “La delegación quilmeña se consagró como campeona con 40 medallas de oro, destacándose en disciplinas como el atletismo y la natación, las que más preseas otorgaron. A la vez, otros deportes juveniles que aportaron a la sumatoria fueron el handball, el hockey, la natación, el patín, el sóftbol y el tenis. Además, en la categoría para personas con discapacidad, se destacó el fútbol PCD y en la rama cultural sobresalió la danza folclórica”.
La diputada provincial y ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió a celebrar la victoria haciendo ejercicio en el Parque Municipal de la Ribera, ubicado en ese distrito.
“El mejor modo de celebrar que somos campeonxs de los Juegos Bonaerenses es agradecer a nuestros deportistas, también a nuestros representantes culturales, y salir a mover el cuerpo”, resaltó Mendoza en una publicación en redes.