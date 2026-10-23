Christina Applegate reveló que fue mal diagnosticada y que no tiene esclerosis múltiple

La actriz estadounidense Christina Applegate, de 54 años, reveló que no padece esclerosis múltiple, la enfermedad que le habían diagnosticado en 2021 y que modificó radicalmente su vida. La noticia llegó después de nuevas evaluaciones médicas que descartaron el diagnóstico inicial.



La protagonista de Dead to Me dio a conocer la situación durante una emisión de su podcast MeSsy, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler. Allí contó que, lejos de sentir alivio, la noticia le generó angustia e incertidumbre, ya que todavía desconoce qué provoca sus problemas físicos.



Durante los últimos años, la actriz enfrentó dificultades para caminar, problemas de equilibrio y una progresiva pérdida de movilidad que la obligaron a alejarse de la actuación y reducir sus apariciones públicas.



A pesar del cambio de diagnóstico, su estado de salud no mejoró. Applegate aseguró que continúa padeciendo síntomas incapacitantes y deberá someterse a nuevos estudios para determinar qué enfermedad presenta.



La revelación generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque durante años se convirtió en una referente de la concientización sobre la esclerosis múltiple. Ahora, la artista enfrenta una nueva etapa médica en busca de respuestas sobre su salud.