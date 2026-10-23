Apps
Sábado, 24 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
DECLARACIONES

Christina Applegate reveló que fue mal diagnosticada y que no tiene esclerosis múltiple

La reconocida actriz sorprendió al contar que, después de cinco años de tratamientos y complicaciones de salud, los médicos descartaron la enfermedad que le habían diagnosticado en 2021. Sin embargo, sus síntomas persisten y todavía desconoce qué patología padece

Christina Applegate reveló que fue mal diagnosticada y que no tiene esclerosis múltiple
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La actriz estadounidense Christina Applegate, de 54 años, reveló que no padece esclerosis múltiple, la enfermedad que le habían diagnosticado en 2021 y que modificó radicalmente su vida. La noticia llegó después de nuevas evaluaciones médicas que descartaron el diagnóstico inicial.

La protagonista de Dead to Me dio a conocer la situación durante una emisión de su podcast MeSsy, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler. Allí contó que, lejos de sentir alivio, la noticia le generó angustia e incertidumbre, ya que todavía desconoce qué provoca sus problemas físicos.

Durante los últimos años, la actriz enfrentó dificultades para caminar, problemas de equilibrio y una progresiva pérdida de movilidad que la obligaron a alejarse de la actuación y reducir sus apariciones públicas.

A pesar del cambio de diagnóstico, su estado de salud no mejoró. Applegate aseguró que continúa padeciendo síntomas incapacitantes y deberá someterse a nuevos estudios para determinar qué enfermedad presenta.

La revelación generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque durante años se convirtió en una referente de la concientización sobre la esclerosis múltiple. Ahora, la artista enfrenta una nueva etapa médica en busca de respuestas sobre su salud.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

FREEZER LEGISLATIVO

Kicillof no logra destrabar sus proyectos de salud: sin tratamiento hasta noviembre

Las iniciativas, en las que el Gobernador viene insistiendo desde hace más de un año, no serán tratadas este mes. La interna metió la cola y el Presupuesto aparece como prioridad.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Junta Electoral con motosierra en mano: dio de baja a veinte partidos de la Provincia

Ibarguren le pone precio a los médanos: nuevas tasas mientras el turismo se desploma

Interinatos: legisladores con dos mandatos en la comuna y una sucesión encaminada

Unidos por el espanto: el peronismo congela la interna, se abraza a las PASO y desafía a Milei

Renunció el secretario coordinador de Energía y Minería del gobierno nacional

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET