Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Junta Electoral con motosierra en mano: dio de baja a veinte partidos de la Provincia

La Junta Electoral bonaerense declaró la caducidad de la personería política de tres partidos provinciales y 17 agrupaciones municipales. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, responden principalmente a la falta de afiliados para sostener el reconocimiento legal. Las entidades podrán subsistir como personas jurídicas privadas.

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