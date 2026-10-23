La Junta Electoral con motosierra en mano: dio de baja a veinte partidos de la Provincia
La Junta Electoral bonaerense declaró la caducidad de la personería política de tres partidos provinciales y 17 agrupaciones municipales. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, responden principalmente a la falta de afiliados para sostener el reconocimiento legal. Las entidades podrán subsistir como personas jurídicas privadas.
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La política bonaerense perdió nuevas estructuras partidarias. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires declaró la caducidad de la personería jurídico-política de tres partidos y 17 agrupaciones municipales, en una serie de resoluciones fechadas el 16 de octubre y publicadas en el Boletín Oficial del viernes 23.
Entre los partidos alcanzados aparecen Construyendo Porvenir, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Tiempo de Todos. En paralelo, el organismo electoral dispuso la baja de fuerzas locales distribuidas en distintos municipios, desde Azul y Berisso hasta Lomas de Zamora, Pergamino y Vicente López.
La principal causal aplicada fue la falta de acreditación del número mínimo de afiliados requerido para mantener la personería política, contemplada en el artículo 46, inciso “f”, del decreto-ley 9889/82. La normativa establece que la caducidad implica cancelar la inscripción de la fuerza en el registro electoral y quitarle su reconocimiento político.
En el caso de Tiempo de Todos, la resolución también invoca el inciso “d” del mismo artículo. Para las agrupaciones municipales, las resoluciones relevadas se apoyan en el incumplimiento del requisito de afiliaciones.
Los tres partidos que perdieron la personería
Las fuerzas provinciales alcanzadas por las resoluciones son: Construyendo Porvenir, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Tiempo de Todos.
La Junta Electoral dispuso cancelar sus inscripciones en el registro correspondiente. La medida impide que continúen actuando con la personería política provincial que tenían reconocida.
Las agrupaciones municipales alcanzadas
La nómina de fuerzas locales cuya caducidad figura en las resoluciones publicadas comprende a:
Nuevo Azul, de Azul.
Acción Municipal de Berisso (AMUBE), de Berisso.
Ahora Pilar, de Pilar.
Proyecto Escobar, de Escobar.
Nosotros Elegimos Estar Esteban Echeverría, de Esteban Echeverría.
Vecinos Unidos, de Exaltación de la Cruz.
Acción Vecinal General Villegas, de General Villegas.
Ituzaingó Vecinal, de Ituzaingó.
Agrupación Municipal Primero Lobos, de Lobos.
Unidos por Lomas, de Lomas de Zamora.
Alternativa Vecinal La Costa, del Partido de La Costa.
Unidos por la Costa, del Partido de La Costa.
Diálogo Pergaminense, de Pergamino.
Unión Vecinal Salliqueló, de Salliqueló.
Compromiso para Crecer, de San Nicolás.
Opción Vecinal para el Progreso de Tigre, de Tigre.
Vecinos Independientes Vicente López (VIVILO!), de Vicente López.
Las resoluciones ordenan cancelar las inscripciones de estas agrupaciones en el registro electoral. La pérdida de la personería política no supone automáticamente que las entidades desaparezcan como personas jurídicas de derecho privado.
El requisito de afiliados y los plazos otorgados
En los expedientes alcanzados por la causal vinculada con las afiliaciones, la Junta Electoral consignó que había intimado a las fuerzas que no cumplían con el requisito a regularizar su situación. El proceso incluyó una primera intimación en marzo de 2026 y una prórroga dispuesta en julio, con el objetivo de que presentaran las fichas necesarias para conservar la personería.
Tras las verificaciones de la Dirección Técnico Electoral, el organismo concluyó que las fuerzas alcanzadas no habían acreditado el mínimo exigido dentro de los plazos establecidos.