Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2026 PINAMAR

Ibarguren le pone precio a los médanos: nuevas tasas mientras el turismo se desploma

Mientras la crisis económica golpea al turismo y los comerciantes reclaman alivio fiscal, el municipio de Juan Ibarguren apuesta a cobrar hasta $427.750 por la denominada ecotasa para ingresar a los médanos. A eso se suma un registro obligatorio para cuatriciclos, UTV y motos que cuesta más de $205.000. La polémica crece a las puertas de una temporada que genera preocupación.

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