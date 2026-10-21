Interinatos: legisladores con dos mandatos en la comuna y una sucesión encaminada
Fueron electos legisladores en 2025 y dejaron la intendencia, a la que no podrían volver en 2027 si no se modifican las reglas vigentes. En la mayoría de los casos, quien se perfila para
encabezar la boleta es el que actualmente ocupa el cargo.
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Los tiempos se acortan, la promesa de Axel Kicillof de modificar la ley que impide las re-reelecciones de los intendentes no encuentra eco en la Legislatura y muchos alcaldes siguen imposibilitados de competir en 2027. Un puñado asegura que podrán hacerlo, porque en el período 2019-23, cuando se votó la reforma que les permitió presentarse en 2023, estuvieron menos de dos años en la comuna por ocupar otros cargos; pero es un tema que resolverá la Justicia.
Por ahora, los afectados son 80, casi dos tercios de los jefes comunales, y la carrera por la sucesión empieza a tomar temperatura. Los nombres que circulan en cada uno de esos distritos donde el cambio de cara será inevitable mientras rija la normativa vigente.
Una sucesión encaminada
Fueron electos legisladores en 2025 y dejaron la intendencia, a la que no podrían volver en 2027 si no se modifican las reglas vigentes. En la mayoría de los casos, quien se perfila para encabezar la boleta es el que actualmente ocupa el cargo. Es lo que sucede, por caso, en Bolívar con Eduardo Bucca, quien reemplazó al senador Marcos Pisano en un enroque peronista, o, en la vereda de enfrente, con Juan Fiorini, sustituto de Pablo Petrecca en Junín, donde manda el PRO.
Dentro del peronismo, muy probablemente el senador Germán Lago apoye la continuidad de Jorge Gaute en Alberti, como lo haría el diputado Esteban Acerbo con María Serra en Daireaux, y replicaría el diputado Diego Nanni en Exaltación de la Cruz con el actual jefe comunal Luis Mariano Martín. Pero no en todos los casos es así. No está tan claro si en las filas libertarias de Tres de Febrero el senador Diego Valenzuela apoyará la continuidad de Rodrigo Aybar o el espacio buscará otra alternativa.
En Quilmes, en tanto, la camporista Mayra Mendoza dejó el mando a Eva Mieri, quien podría tener la chance de ser candidata; pero también aparece como una posibilidad Cecilia Soler, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del municipio. El caudillo Mario Ishii se mudó al Senado bonaerense y dejó al frente de la comuna de José C. Paz a Lorena Espina, quien no tiene el camino allanado para buscar una validación en las urnas en 2027. Además de ella, aparecen en el radar el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y el dirigente barrial y funcionario de Vialidad Roberto “Roni” Caggiano.
En Almirante Brown, donde no se descarta otra presentación de Mariano Cascallares, en caso de que el diputado no pueda por los alcances de la ley vigente o decida no presentarse, hay varios dirigentes con aspiraciones al sillón municipal. En primer término el intendente interino Juan José Fabiani, también la actual jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, e incluso el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, además de la secretaria de Desarrollo Social, Bárbara Miñán. Todos trabajan bajo el paraguas de Cascallares, quien en definitiva tendrá la decisión final.