Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Interinatos: legisladores con dos mandatos en la comuna y una sucesión encaminada

Fueron electos legisladores en 2025 y dejaron la intendencia, a la que no podrían volver en 2027 si no se modifican las reglas vigentes. En la mayoría de los casos, quien se perfila para encabezar la boleta es el que actualmente ocupa el cargo.

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