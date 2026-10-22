Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2026 ESTA NOCHE

Cumbre peronista con las PASO en la agenda: Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores

El mandatario bonaerense, el líder de La Cámpora y el exministro se reúnen esta tarde con gobernadores de varias provincias y los jefes de los bloques en el Congreso para coordinar la defensa de las primarias abiertas. La unidad, por ahora, lejos.

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