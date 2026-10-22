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Cumbre peronista con las PASO en la agenda: Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores

El mandatario bonaerense, el líder de La Cámpora y el exministro se reúnen esta tarde con gobernadores de varias provincias y los jefes de los bloques en el Congreso para coordinar la defensa de las primarias abiertas. La unidad, por ahora, lejos.

Cumbre peronista con las PASO en la agenda: Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vuelve a reunirse esta tarde con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, para coordinar, junto a otros gobernadores de provincias argentinas, la defensa del sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) frente a la embestida del gobierno nacional para suspenderlas.

Según trascendió, la cumbre, que reproduce la que ya se hizo en agosto, tiene idéntico objetivo: procurar que las primarias abiertas subsistan como una forma de ordenar la interna del peronismo para luego darle batalla a Javier Milei en su camino reeleccionista.

El líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el del Frente Renovador y el de La Cámpora no son los únicos participantes de esta nueva reunión, que se viene “cocinando” desde hace varios días. También estarían los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, así como el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Además, son de la partida los titulares de los bloques peronistas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, Germán Martínez y José Mayans respectivamente.

El 12 de agosto tuvo lugar un cónclave similar, con los jefes de las tres tribus principales del peronismo bonaerense y varios gobernadores.

La cuestión principal es si están o no están los votos para sostener las PASO. El gobierno de Milei quiere suspenderlas, si no es posible eliminarlas definitivamente. Lo dijo ayer el jefe del gabinete nacional, Diego Santilli, quien aspira a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires el año que viene, cuando Kicillof deje el sillón de Dardo Rocha para ir por la presidencia.

El encuentro se da en medio de un contexto de división que quedó patente el 17 de Octubre, ocasión en la que cada facción del peronismo realizó su propia conmemoración. Kicillof, Máximo y Massa estuvieron en lugares distintos, recordando cada uno a su manera la gesta fundacional del movimiento.
 

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