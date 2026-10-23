Volver | La Tecla Nacionales 23 de octubre de 2026 OTRO MAS

Renunció el secretario coordinador de Energía y Minería del gobierno nacional

Se trata de Daniel González. Presentó su renuncia este miércoles y la misma fue confirmada por el ministro de Economía Luis Caputo. Agradeció la oportunidad y aseguró que "es un ciclo que se acaba".

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