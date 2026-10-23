Renunció el secretario coordinador de Energía y Minería del gobierno nacional

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Daniel González renunció el miércoles a su cargo como secretario coordinador de Energía y Minería del Gobierno nacional. La salida fue anunciada este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le agradeció públicamente el trabajo realizado durante su gestión, en un rol clave para la coordinación federal con las provincias productoras del sur.
González se había incorporado al gobierno de Javier Milei en septiembre de 2024, luego de desempeñarse como CEO de YPF. Desde esa posición mantuvo un vínculo permanente con las provincias patagónicas: estuvo este lunes en la AOG Patagonia 2026, en Neuquén, donde se reunió con actores del sector energético y minero de la región.
Su gestión se centró en impulsar proyectos de inversión y normativas que impactan de forma directa en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, en especial en torno a Vaca Muerta y el potencial minero del sur. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como secretario coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias, Daniel, por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”, escribió Caputo en X.
El ahora exfuncionario, en una entrevista en el canal de streaming Carajo, agradeció tanto al Presidente como al ministro y explicó que su salida responde al cierre de una etapa. “Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto”, señaló.
Agregó que, tras casi dos años y medio, consideraba que su participación en la función pública tenía un límite temporal, aunque destacó que disfrutó formar parte de la transformación del sector.
Entre los temas pendientes que dejó en agenda mencionó iniciativas legislativas de fuerte incidencia en las provincias del sur, como la Ley de Zona Fría y la Ley de Combustibles, además del proyecto Super RIGI.
También se refirió a la necesidad de acelerar el tratamiento de los proyectos que ingresan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), muchos de ellos vinculados al desarrollo energético y minero patagónico, para evitar un “efecto bola de nieve”.
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que el cargo no tendrá reemplazo y que las secretarías de Energía (María Tettamanti) y Minería (Luis Lucero) continuarán con la misma línea de trabajo, manteniendo la articulación con las provincias productoras del sur.