Kicillof no logra destrabar sus proyectos de salud: sin tratamiento hasta noviembre

ENCUESTA

Milei cae al 38% de aprobación y la mayoría ve peor la economía y el empleo El último Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg muestra a Javier Milei con 57% de desaprobación y un gobierno evaluado como malo o muy malo por el 54%. La corrupción y el desempleo lideran las preocupaciones, mientras que medidas sociales como el recorte al PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad son vistas como errores contundentes. El índice de confianza del consumidor sigue en zona negativa y la comparación con el gobierno de Alberto Fernández arroja un empate técnico.