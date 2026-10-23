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Kicillof no logra destrabar sus proyectos de salud: sin tratamiento hasta noviembre

Las iniciativas, en las que el Gobernador viene insistiendo desde hace más de un año, no serán tratadas este mes. La interna metió la cola y el Presupuesto aparece como prioridad.

Kicillof no logra destrabar sus proyectos de salud: sin tratamiento hasta noviembre
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Los dos grandes proyectos de salud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siguen a la deriva por la interna en el seno del peronismo y no serán tratados este mes en la Legislatura bonaerense.

A pesar de que las iniciativas para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y un laboratorio público de medicamentos tuvieron dictamen favorable en comisión y se preveía una sesión especial este mes, no será el caso: la vicegobernadora Verónica Magario no convocó a los senadores para debatir en el recinto la semana que viene, y ambos proyectos serán tratados, a lo sumo, en noviembre.

Dos factores entran en juego: la interna del peronismo, que hace dudoso que estén los votos para aprobar la reforma sanitaria, y la necesidad de avanzar en la discusión del Presupuesto 2027.

Los dictámenes de comisión representaron un triunfo parcial para Kicillof en momentos en que el cristinista Mario Ishii ponía reparos en la comisión de Salud Pública. Ahora, la diferencias vienen desde otra ala: el Frente Renovador exige cambios para apoyar los proyectos.

Así lo anticipó Malena Galmarini, que fue clara en su posición: “Nosotros el proyecto, así como está, no lo vamos a votar”, dijo. Galmarini quiere que los intendentes opinen primero.

La agenda legislativa del Senado para la semana que viene sólo incluye cuatro reuniones de comisión, todas para el martes. Son la de Salud Pública, la de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad, la de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras y la de Derechos Humanos y Garantías.

Hasta noviembre, al menos, no hay una sesión prevista, por lo que el tratamiento de los proyectos sanitarios de Kicillof debería esperar un poco más, mientras se procura limar las diferencias con los otros sectores del peronismo.
 

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