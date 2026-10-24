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SIN CONFLICTO

Otro gremio aceptó la propuesta salarial de la Provincia

El sindicato de médicos bonaerense dio el sí y acordó un aumento del 7,4% en dos tramos. Es superior a la oferta que dividió a los docentes.

Otro gremio aceptó la propuesta salarial de la Provincia
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Otro gremio estatal aceptó la propuesta de recomposición salarial de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Axel Kicillof logró posponer un posible conflicto por dos meses.

Se trata de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP, por su denominación original: Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia), que acordó con el gobierno bonaerense una recomposición salarial del 7,7% en dos tramos, a cobrar en noviembre y diciembre.

La oferta es superior a la que la Provincia les hizo a otros gremios estatales (de dos aumentos iguales y sucesivos del 3%) porque incorpora una recategorización del sueldo básico para este mes, que lleva el primer incremento al 4,4%.

De esta manera, los médicos tendrán una pequeña mejora adicional, sobre la base de la misma propuesta que se les hizo a los otros gremios, y que en el caso de los docentes resultó en una aceptación parcial, ya que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó lo ofrecido y fue al paro.

“En un contexto económico complejo, valoramos haber logrado una propuesta que combina un aumento salarial con el inicio de la mejora estructural del básico. La recategorización tiene un impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores, porque eleva también los adicionales vinculados al básico y repercute en el aguinaldo y las jubilaciones”, dijo el secretario general de la CICOP, Pablo Maciel.
 

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