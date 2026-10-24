Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de octubre de 2026 SIN CONFLICTO

Otro gremio aceptó la propuesta salarial de la Provincia

El sindicato de médicos bonaerense dio el sí y acordó un aumento del 7,4% en dos tramos. Es superior a la oferta que dividió a los docentes.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.