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OFENSIVAS CRUZADAS

Quieren destituir a un juez y a un concejal tras la absolución de Cabaleyro

El fallo que dejó libre de culpa y cargo al exedil y camionero sigue produciendo olas. Al pedido de remoción del magistrado se suma ahora una movida para echar del Concejo uno de los dueños de la empresa bloqueada.

Quieren destituir a un juez y a un concejal tras la absolución de Cabaleyro
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La absolución del exconcejal y dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro, en una emblemática causa por el bloqueo a una empresa distribuidora, derivó en movidas paralelas, pero de senitdo opuesto, para reclamar sendas destituciones: la del juez que tomó la decisión y la de un concejal libertario que es, además, uno de los dueños de la compañía.

La causa por el bloqueo a la empresa sampedrina Rey Distribución tuvo desde el inicio un alto perfil político. Cabaleyro era, por entonces, concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y el caso fue tomado por la abogada Florencia Arietto, fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) y actualmente senadora provincial por La Libertad Avanza (LLA).

Además, uno de los propietarios de la empresa, Ariel Rey, es hoy concejal en San Pedro, además de integrante del MEAB. Accedió a su banca también por el partido fundado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y ahora forma parte del bloque San Pedro Puede.

Justamente Rey es el blanco más reciente en el caso, porque Gabriel Ruiz, abogado de Cabaleyro y otros exempleados que también fueron absueltos, anunció que pedirá su remoción del Concejo Deliberante.

Ruiz dijo que pedirá la destitución de Rey y que además denunciará a la empresa por presunta evasión fiscal y por vulneración de derechos de los trabajadores, como contrataciones irregulares y falta de pago de horas extra.

El anuncio de Ruiz se suma a la movida para destituir al propio juez que absolvió al exconcejal camionero. El MEAB y el diputado bonaerense Manuel Passaglia (Hechos) realizaron sendas presentaciones para que se determine si el magistrado, Alejandro López, incurrió en mal desempeño y debería ser removido del cargo.

Ayer, además, fue excarcelado Fernando Espíndola, otro dirigente del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) que participó del bloqueo y que, a diferencia de Cabaleyro, optó por un juicio abreviado.
 

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