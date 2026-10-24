Volver | La Tecla Municipios 24 de octubre de 2026 OFENSIVAS CRUZADAS

Quieren destituir a un juez y a un concejal tras la absolución de Cabaleyro

El fallo que dejó libre de culpa y cargo al exedil y camionero sigue produciendo olas. Al pedido de remoción del magistrado se suma ahora una movida para echar del Concejo uno de los dueños de la empresa bloqueada.

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