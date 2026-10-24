Sacudones en el vecinalismo: un intendente se quiere ir y a otro lo quieren echar

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El mundo del vecinalismo en la provincia de Buenos Aires está sacudido por estos días. Mientras un joven alcalde está en la mira y con la posibilidad de ser destituido, otro intendente, más veterano, anunció que está pensando en dejar anticipadamente el cargo.
Se trata de Guillermo Britos, jefe comunal de Chivilcoy, quien había dicho que no se presentaría a la reelección, pero que últimamente dio señales de un cambio de rumbo, al admitir que podría volver a intentarlo si se concreta en la Legislatura bonaerense la reforma legal que permita las reelecciones indefinidas.
Hoy por hoy, Britos no puede aspirar a un nuevo mandato. Pero sí tiene, obviamente, el derecho de completar el actual: le queda algo más de un año. Sin embargo, anunció que podría irse antes. Concretamente, el 10 de diciembre, cuando le quede exactamente un año de resto.
Para poder concretar el recambio anticipado, ambos hombres deben dar sendos pasos formales. Britos tiene que renunciar a la intendencia y De Lillo, a su cargo ejecutivo para volver a su banca de concejal.