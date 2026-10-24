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SIN COMPETENCIA

Quién se quedó con el millonario negocio por la visita del Papa

El gobierno contrató a una productora de espectáculos por 8690 millones de pesos. El plazo para presentar ofertas fue de sólo un día. No hubo propuestas competidoras.

Quién se quedó con el millonario negocio por la visita del Papa
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La visita del Papa León XIV a la Argentina no es sólo una ocasión para la reflexión, la concordia y el fomento de los valores cristianos. También es la oportunidad para negocios millonarios. Al menos, para algunos.

Es el caso de DF Entertainment, la productora de espectáculos contratada por el gobierno nacional para hacerse cargo de la coordinación y producción de la multitudinaria misa y el encuentro de jóvenes que se realizarán el 9 y 10 de noviembre.

Esta empresa, con experiencia en la organización de recitales masivos de figuras populares como Dua Lipa, Coldplay, Taylor Swift o Paul McCartney, se quedó con el negocio gracias a que el gobierno de Javier Milei le adjudicó la licitación tras analizar su oferta, que fue por 8690 millones de pesos (unos 5,6 millones de dólares).

Claro: no había ofertas competidoras. Y es que, llamativamente, el proceso de licitación sólo daba una ventana de un día y un minuto para la presentación de propuestas. Otras dos compañías (Oymyakon y Five Pro Events) realizaron consultas, pero no presentaron ofertas en el tiempo señalado.

De esta manera, DF Entertainment se quedó con el millonario negocio.

El proceso licitatorio estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que conduce Diego Santilli.
 

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