Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2026 SIN COMPETENCIA

Quién se quedó con el millonario negocio por la visita del Papa

El gobierno contrató a una productora de espectáculos por 8690 millones de pesos. El plazo para presentar ofertas fue de sólo un día. No hubo propuestas competidoras.

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