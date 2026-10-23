Technion, el avance en medicina regenerativa

Un equipo internacional liderado por el Technion, con participación del MIT, Johns Hopkins, Harvard y la Universidad de Massachusetts, presentó en 2026 un implante vivo pensado para funcionar como páncreas artificial.



El dispositivo encapsula células que producen insulina y las protege con un “escudo cristalino”: un fármaco en forma de cristales que frena de manera local la respuesta inmune. El objetivo es que mida la glucosa, fabrique la hormona y la libere solo cuando hace falta, sin bombas ni inyecciones diarias ni inmunosupresión permanente en todo el cuerpo.



El proceso aún está en fase de investigación. El siguiente paso es ampliar las pruebas de seguridad e inmunidad antes de llegar a pacientes. Si funciona, la misma plataforma podría usarse en otras aplicaciones.