Con la estrategia a merced de Trump, se puede caer la “Ley Malvinas” de Milei

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El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció con bombos y platillos un proyecto de ley para intensificar la afirmación de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, basado en una ambigua afirmación del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de un eventual cambio de posición de su país respecto del conflicto.
Desde entonces, Trump ha venido dando señales menos ambiguas en sentido opuesto. Se reunió con el primer ministro del Reino Unido (el país usurpador) y en los últimos días expresó categóricamente su oposición a la movida de Milei para aplicar sanciones a las empresas extranjeras, incluidas las de los Estados Unidos, que hagan negocios con los recursos del suelo de las Malvinas.
Estos movimientos, que el oficialismo interpreta como un “giro” de Trump, le ponen paños fríos a la iniciativa oficial, cuyo tratamiento en el Congreso queda en duda ante la oposición explícita del poderoso aliado del Norte.
“Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump”, manifestó el diputado nacional y ex ministro de Defensa peronista, Jorge Taiana.
Además, el resto del año viene cargado de proyectos de alto impacto, como el Presupuesto 2027, y también está en la agenda la elección legislativa en los Estados Unidos, que podría modificar el termómetro internacional para la Argentina.
Así las cosas, al oficialismo se le puede complicar obtener un dictamen favorable en comisión el martes que viene (no lo logró el martes pasado, por cuestionamientos de los bloques aliados) y es aun más dudoso que se pueda tratar en una sesión ordinaria el miércoles.
Milei pareció comprender estas dificultades ayer, cuando insistió en que las Malvinas volverán a dominio argentino “tarde o temprano”.
Fue durante un discurso en la Fundación Faro, en el que el Presidente dijo que “tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas”. En realidad, como lo había señalado en ocasiones anteriores, ya lo son, pero se encuentran bajo dominio británico.