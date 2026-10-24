Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2026 A LA BAJA

Con la estrategia a merced de Trump, se puede caer la “Ley Malvinas” de Milei

El proyecto anunciado con bombos y platillos por cadena nacional podría naufragar en el Congreso luego de que el norteamericano expresara su desacuerdo.

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