Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de octubre de 2026 ENCUENTRO EN CHUBUT

Intendente de la Liga con discurso nacional: “El desarrollo tiene que estar repartido”

El pilarense Federico Achával estuvo en Comodoro Rivadavia, en un encuentro del Peronismo Federal. Allí, dijo que la Argentina debe hacer que los beneficios del desarrollo lleguen “a cada ciudad y a cada familia”.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.