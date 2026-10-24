Intendente de la Liga con discurso nacional: “El desarrollo tiene que estar repartido”
El pilarense Federico Achával estuvo en Comodoro Rivadavia, en un encuentro del Peronismo Federal. Allí, dijo que la Argentina debe hacer que los beneficios del desarrollo lleguen “a cada ciudad y a cada familia”.
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El intendente de Pilar, Federico Achával, dijo que los beneficios del desarrollo de la Argentina deben llegar “a cada ciudad y a cada familia” y que el país debe crecer “a partir de su producción”.
“El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares”, consideró el jefe comunal, uno de los integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas, que se propone como una cuarta pata del peronismo bonaerense.
Achával hizo estas apreciaciones en un encuentro del Peronismo Federal realizado en Comodoro Rivadavia, Chubut, conocida como la capital nacional del petróleo. La jornada reunió a más de 4000 dirigentes para compartir ideas y propuestas para construir un modelo de país productivo y federal. También estuvieron presentes Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, el diputado nacional Juan Pablo Luque y los intendentes Pablo Grasso y Martín Pérez.
Durante el encuentro, en el que se debatió sobre los desafíos de los municipios, las provincias y el país, Achával expresó: “La Argentina tiene muchos recursos y un enorme potencial productivo. El desafío es transformarlos en más industria, más trabajo y más oportunidades para los argentinos. Tenemos que lograr que la energía, el campo y la industria se complementen y se articulen con las capacidades locales y así generen desarrollo en cada provincia”.
En esa línea, el jefe comunal destacó: “Necesitamos un país que crezca a partir de su producción, que agregue valor a lo que produce y que genere trabajo en todo el territorio. El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia, respetando lo que somos y defendiendo nuestros recursos”.
Comodoro Rivadavia es una ciudad clave para la producción energética argentina, con una larga trayectoria en la industria del petróleo y el gas. Además, cuenta con una importante actividad logística, comercial y pesquera, y con potencial para el desarrollo de energías renovables.
La agenda del encuentro también estuvo marcada por el análisis de la coyuntura nacional y de la realidad que atraviesan las familias argentinas.
“Tenemos que construir un proyecto de país que ponga a la producción y al trabajo en el centro. Un país federal, donde cada provincia pueda crecer con sus recursos y donde el desarrollo llegue a todos los argentinos”, concluyó Achával.