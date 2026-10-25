Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2026 NUMEROS Y MAS

Consumo, salarios y pobreza: los números que complican el cierre económico de Milei

Mientras la inflación mantiene una tendencia descendente, las principales variables de la economía real muestran una recuperación más lenta y desigual de la esperada.

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