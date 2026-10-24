Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2026 UN MES PARA EL OLVIDO

Octubre rojo: el riesgo país, causa y consecuencia de los aprietos de Caputo

La disparada del indicador revela la desconfianza de los mercados internacionales y además, complica el acceso al crédito. Un círculo vicioso del que el gobierno busca salir.

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