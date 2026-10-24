Octubre rojo: el riesgo país, causa y consecuencia de los aprietos de Caputo

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Todo el mes de octubre fue un semáforo en rojo, una señal de alerta para la economía argentina: la escalada del riesgo país, el indicador elaborado por el JP Morgan para los mercados emergentes, encendió las alertas en el equipo del ministro Luis Caputo.
La disparada del índice, que compara el interés de los bonos soberanos de un país (en este caso la Argentina) con el de los Estados Unidos, es a la vez causa y consecuencia de los apuros del zar de las finanzas.
Consecuencia, porque el riesgo país es una medida de la desconfianza de los mercados internacionales: cuanto más riesgoso se considere comprar un bono argentino, más interés se deberá ofrecer para que la incertidumbre valga la pena.
Causa, porque el crecimiento del índice complica la toma de deuda, y la incapacidad para tomar crédito incrementa la desconfianza, lo que dispara el nivel de riesgo, lo que a su vez dificulta tomar deuda, en un círculo vicioso.
El problema es que la Argentina deberá enfrentar gruesos vencimientos de deuda externa el año próximo, y los inversores se preguntan cómo hará el gobierno para afrontarlos, en un contexto que se acerca a la recesión técnica.
El riesgo país se ubicó en 717 puntos básicos al cierre de la semana. Aumentó casi un 16% en el mes. Y el panorama financiero podría seguir oscureciéndose.
Otro factor que desalienta las expectativas de Caputo de cubrir los vencimientos con deuda nueva es externo: el aumento de las tasas hace que contraer créditos sea más caro, comprometiendo aun más la viabilidad de su plan.
El gobierno dice que tiene un “colchón” de dólares que le permitirá afrontar los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas que ya tienen papeles argentinos, y además le queda la posibilidad de ejecutar un tramo del swap de monedas vigente con China.