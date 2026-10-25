Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro pone la seguridad sobre la mesa, pero los ministros dejan más dudas que soluciones

El intendente intensificó los contactos con Nación y Provincia para enfrentar la inseguridad en General Pueyrredon. Mientras Monteoliva pasó por la ciudad sin brindar explicaciones públicas, Alonso dejó más dudas que certezas sobre los patrulleros, el combustible y el Operativo Sol.

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