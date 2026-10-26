Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2026 CAMBIOS

Golpe al bolsillo en el Conurbano: AySA prepara una nueva suba de tarifas

La empresa propone modificar el esquema de facturación en el AMBA, con aumentos promedio del 22,6% para el 60% de los usuarios y reducciones para otros 684.000. Los cambios se aplicarían de manera gradual y estarán sujetos a la aprobación del ente regulador

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