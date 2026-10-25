Volver | La Tecla Nacionales 25 de octubre de 2026 ESCENARIOS BILATERALES

Lula reelecto: qué cambia para Milei en el Mercosur y la relación con Brasil

El vínculo comercial mantiene su dinámica, pero el resultado electoral refuerza una visión del bloque regional diferente a la que impulsa el Gobierno argentino.

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