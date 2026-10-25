Lula reelecto: qué cambia para Milei en el Mercosur y la relación con Brasil

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La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abre un nuevo escenario político para la Argentina de Javier Milei, aunque no supone un cambio inmediato en los principales vínculos económicos entre ambos países. Brasil continúa siendo el principal socio comercial argentino y el intercambio bilateral mantiene una dinámica propia, incluso pese al deterioro de la relación diplomática entre ambos gobiernos.
El principal cambio se ubica en el plano político. La relación entre Milei y Lula atravesó fuertes cruces durante la campaña brasileña. El Presidente argentino respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro y cuestionó públicamente al mandatario brasileño. En paralelo, la relación diplomática quedó degradada y ambos países operan actualmente con encargados de negocios.
El resultado electoral puede prolongar ese escenario de distancia. La posibilidad de un acercamiento entre ambos mandatarios dependerá ahora de las señales que envíe el Gobierno argentino y de la disposición de Brasil a recomponer el vínculo institucional.
El Mercosur, en el centro de la discusión
Uno de los puntos donde el triunfo de Lula puede tener mayor impacto es el Mercosur. El presidente brasileño sostiene una defensa del bloque y de sus mecanismos de integración, mientras que Milei impulsa una mayor flexibilización que permita a los países miembros avanzar en negociaciones comerciales por fuera del esquema actual.
Con Lula al frente de Brasil, las posibilidades de avanzar rápidamente hacia un Mercosur más flexible se reducen. El escenario puede beneficiar a sectores de la industria argentina que dependen de las preferencias comerciales dentro del bloque, como el automotor, autopartista y metalúrgico.
Al mismo tiempo, supone una dificultad para la estrategia de apertura comercial que promueve la administración libertaria.
Energía e inversiones
En materia energética, el panorama presenta mayores elementos de continuidad. Los proyectos vinculados con la exportación de gas de Vaca Muerta hacia Brasil tienen una lógica económica que excede las diferencias políticas entre Milei y Lula. Ambos países avanzaron en memorandos y negociaciones vinculadas al desarrollo de esa infraestructura.
El tamaño del mercado brasileño y su peso como destino de inversiones tampoco se modifican con el resultado electoral. El principal riesgo aparece, en todo caso, en eventuales demoras o dificultades derivadas de la relación política.
En ese sentido, el triunfo de Lula no altera de manera sustancial los intereses económicos compartidos. El comercio bilateral es demasiado relevante para ambos países como para quedar condicionado exclusivamente por las diferencias ideológicas de sus gobiernos.
La principal asimetría, además, permanece: la Argentina tiene una mayor dependencia del mercado brasileño que Brasil del argentino. Para Buenos Aires, por lo tanto, mantener abierto el vínculo comercial seguirá siendo una prioridad aun cuando persistan las diferencias políticas.