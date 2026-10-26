Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 GARANTIAS Y CONTROLES

Fondos en disputa: el campo rechaza la ley bonaerense y exige cuentas a los intendentes

Coninagro se sumó a la Sociedad Rural, CARBAP y Federación Agraria contra la norma que permite reasignar por 180 días hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para obras hídricas. Reclaman financiamiento específico, controles públicos y la participación de productores y cooperativas.

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