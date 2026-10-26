Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 ENCUENTROS

Kicillof reúne a su tropa de intendentes previo al viaje por el norte del país

La cita será el próximo jueves en La Plata, donde repasarán temas relacionados a las próximas elecciones. Luego partirá hacia Jujuy en un nuevo viaje hacia una provincia opositora

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