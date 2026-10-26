Kicillof reúne a su tropa de intendentes previo al viaje por el norte del país

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará una nueva reunión con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con el fin de repasar la situación en torno a diversos temas relacionados a las próximas elecciones, donde el mandatario intentará ser una opción potable para ser candidato a presidente.
La reunión con los intendentes del MDF será el próximo jueves a partir de las 16 horas en el Salón Francés de la gobernación, donde sus alcaldes más cercanos escucharán las palabras del gobernador en relación a temas de vital importancia para definir cómo será el sistema electoral que se utilizará en la Provincia para la próxima elección.
El temario del encuentro es variado. Las reelecciones de intendentes figuran como uno de los temas que más preocupan a los alcaldes, que la gran mayoría no puede aspirar a un nuevo mandato si se sostiene la normativa vigente. Pese al deseo de los jefes comunales, es complicado lograr consensos para modificar la ley del gobierno de María Eugenia Vidal.
Por su parte, la suspensión de las PASO es una cuestión que mantiene en vilo al peronismo bonaerense, que encuentra en las Primarias una buena modalidad para resolver las cuestiones internas si no logran los consensos necesarios.
Como informó La Tecla, Kicillof proyecta una elección concurrente, a diferencia de las legislativas en el 2025. El gobernador empieza a pensar cómo se adaptaría la Provincia a esa modalidad en función de lo que ocurra a nivel nacional. La coincidencia de fechas, sin embargo, no implica necesariamente que los bonaerenses vayan a votar con el mismo sistema para todas las categorías.
El mandatario hizo saber que apuesta a que el territorio bonaerense conserve su mecanismo electoral, distinto del nacional, que utiliza la Boleta Única de Papel. La convivencia de ambos sistemas en una misma jornada abre interrogantes sobre la organización de los comicios y anticipa una discusión que tendrá derivaciones políticas.
A su vez, también dieron a entender que el mejor escenario para las elecciones del próximo año es que sean concurrentes, todo lo contrario a lo ocurrido el año pasado. El Gobernador comenta a quienes lo frecuentan que tiene en mente un escenario en el que las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.
El encuentro entre Axel Kicillof y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro se dará en la previa de lo que será el viaje del mandatario bonaerense a la provincia de Jujuy. Se trata de una nueva recorrida por una provincia no peronista, donde mantendrá encuentros con el gobernador de la Unión Cívica Radical, Carlos Sadir.
Sin confirmaciones oficiales sobre su agenda, se espera una reunión con el gobernador del radicalismo, como así también una visita por el municipio de Palpalá. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró durante la conferencia de prensa de este lunes que la agenda del Gobernador por suelo jujeño todavía está en construcción.