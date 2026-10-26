Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 DISCUSIONES

Cuáles son los pedidos del massismo para apoyar el proyecto del sistema de salud de Kicillof

El senado bonaerense prepara una sesión para la próxima semana donde se debatirán dos iniciativas importantes que presentó el Poder Ejecutivo. El Frente Renovador puso algunas condiciones para dar su voto positivo.

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