Cuáles son los pedidos del massismo para apoyar el proyecto del sistema de salud de Kicillof
El senado bonaerense prepara una sesión para la próxima semana donde se debatirán dos iniciativas importantes que presentó el Poder Ejecutivo. El Frente Renovador puso algunas condiciones para dar su voto positivo.
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Tras varios intentos fallidos, el senado bonaerense tiene previsto sesionar la próxima semana con el fin de tratar los proyectos de Salud que presentó el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Los mismos constan en la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la empresa de medicamentos bonaerense.
Las iniciativas trajeron muchos cuestionamientos por parte de opositores y de legisladores del propio peronismo, sumergido en una fuerte interna tanto en la Legislatura como en el resto del territorio bonaerense. En ese sentido, desde el Frente Renovador pusieron una serie de reparos para aprobar uno de ellos.
Desde el massismo pidieron que para que se apruebe el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), el Ejecutivo debe eliminar dos artículos. Los artículos que generan controversia están relacionados con la armonización de las condiciones laborales y salariales del subsector público de salud, una cuestión que despertó inquietud en distintos sectores por el posible impacto sobre las facultades de los municipios y el respeto a sus autonomías.
En particular, el artículo 8 propone unificar los criterios laborales y salariales en línea con la legislación provincial y los acuerdos paritarios. Asimismo, dispone que aquellos municipios que implementen formas de contratación o escalas salariales diferentes deberán comunicar y fundamentar esas decisiones ante el Consejo de Salud Provincial (CORESA) y el Consejo de Salud Provincial (COSAPRO), con la intención de impedir la competencia entre las distintas jurisdicciones.
A su vez, el artículo 43 también promueve la equiparación de las condiciones de trabajo y remuneración del subsector público, tomando como referencia la normativa bonaerense y los acuerdos paritarios. Para ello, prevé instancias de fundamentación para los distritos que opten por modalidades de contratación alternativas o decidan fijar salarios por encima de los parámetros establecidos.
El debate en torno a estos dos artículos se transformó en uno de los principales puntos de conflicto para lograr consensos políticos. Frente a este escenario, una de las opciones que se encuentra en análisis consiste en aprobar en general el SIPBA, pero dejar afuera o introducir cambios en esos apartados durante la sesión del Senado prevista para el próximo 3 de noviembre.
Los proyectos de Salud están en el tintero de la Legislatura hace varios meses, pero todavía no se logró su tratamiento en el recinto. Tras perder estado parlamentario, el Ejecutivo volvió a presentarlos para este período legislativo. Durante el primer tratamiento en comisiones, el senador Mario Ishii no votó favorablemente en la comisión de Salud Pública y le puso el primer palo en la rueda debido a que no se pudieron tratar los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria que presentó el exintendente de José C. Paz.
En las últimas semanas de octubre la vicegobernadora Verónica Magario no convocó a sesionar para que se traten los proyectos, por lo cual quedaron pospuestos para la próxima semana. Se espera que la sesión sea el 3 de noviembre y que el proyecto del sistema de Salud de Kicillof sea tratado en el recinto.