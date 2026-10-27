Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2026 ALARMA

La crisis industrial golpea a Campana: cerró Bunge y crece la preocupación por los despidos

La empresa comunicó el cierre de manera sorpresiva y desató la preocupación del sector químico y petroquímico. El gremio denunció que no hubo aviso previo y apuntó contra el avance de las importaciones. Habrá una protesta y una presentación ante el Ministerio de Trabajo.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.