Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 NOMBRE CUESTIONADO

Gonzalo Ibendahl: un reemplazo envuelto en polémicas

Con la conducción del Astillero Río Santiago vacante desde la salida de Wasiejko, el Decreto 357/26 habilitó a sus autoridades a firmar contratos, en un contexto de sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades en las contrataciones.

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