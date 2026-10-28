Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2026 PARTIO DE PUERTO IGUAZU

Six- Seven en la Rosada: la jugada del gobierno argentino para ayudar a Bolsonaro y a su familia

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes a las 22:50 por el puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, junto a su esposa y sus dos hijas, y a las 23:30 abordó un vuelo privado de Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador. El destino final es Miami

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