Six- Seven en la Rosada: la jugada del gobierno argentino para ayudar a Bolsonaro y a su familia
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes a las 22:50 por el puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, junto a su esposa y sus dos hijas, y a las 23:30 abordó un vuelo privado de Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador. El destino final es Miami
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Gobierno argentino confirmó en la madrugada de este miércoles que el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú (Misiones) a bordo de un Gulfstream G400 privado, junto a su familia.
Según el comunicado oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50 por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves (que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú). Lo hizo acompañado de su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro, “con documentación hábil de viaje y sin ningún impedimento legal”. Los tránsitos se registraron sin incidentes.
A las 23:30 la comitiva abordó un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. (matrícula LV-JQW), cuyo plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil, Ecuador. La aeronave, que había permanecido unas 24 horas en la terminal misionera tras llegar desde Aeroparque, despegó alrededor de las 00:21 del miércoles y aterrizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil cerca de las 05:46 (hora argentina).Dónde está ahora
Desde Guayaquil, el mismo Gulfstream partió nuevamente con destino al aeropuerto ejecutivo Opa-Locka (OPF), en Miami, Florida.
Plataformas de seguimiento aéreo como FlightAware lo ubican actualmente en ruta sobre el continente, con previsión de aterrizaje alrededor de las 09:39 hora del este de Estados Unidos (cerca de las 10:39 hora de Brasilia).
El vuelo figura entre los más seguidos del momento.El desplazamiento se produce días después de que Bolsonaro perdiera el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva (51,7 % a 48,2 %) y de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara entregar sus pasaportes en 24 horas en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
El senador no cumplió el plazo y la Policía Federal brasileña canceló tanto su pasaporte común como el diplomático.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que expedirá visas a Bolsonaro y a su familia, y Donald Trump se mostró abierto a recibirlos.
El avión evitó el espacio aéreo brasileño en su salida desde Iguazú, sobrevolando primero Paraguay.