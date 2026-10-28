Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 POLEMICA MEDIDA

Milei va por las cajas profesionales y sacude el tablero bonaerense

El Gobierno nacional profundiza su ofensiva contra los aportes y matrículas obligatorias. La reforma amenaza con desatar una disputa por los recursos previsionales y las atribuciones de la Provincia.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.