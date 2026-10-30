Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 INCERTIDUMBRE

Las incógnitas electorales que atraviesan al peronismo bonaerense rumbo a 2027

El peronismo busca ordenar sus prioridades con Axel Kicillof y los intendentes en defensa de las primarias y con la continuidad de los mandatos municipales como una de las principales disputas. Mientras tanto, la Justicia reclama previsibilidad y advierte sobre las dificultades que supone combinar calendarios y sistemas de votación diferentes.

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