La argentina fallecida en el choque de trenes en España es sobrina de Julio Conte Grand

Ana Martina Conte Grand, de 32 años y oriunda de San Juan, falleció en el choque de trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, España.



El siniestro, que involucró formaciones de Renfe e Iryo, dejó un saldo preliminar de al menos 68 víctimas fatales y decenas de heridos.



La joven viajaba en el coche 7 de uno de los trenes. Junto a ella iba su hermano mayor, Jeremías Conte Grand, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de Toledo. Según allegados, presenta múltiples fracturas, incluidas dos costillas, una lesión en la escápula derecha y una fisura en una vértebra cercana al cuello, además de cortes, aunque permanece estable y fuera de peligro.



Martina había viajado a España junto a sus padres específicamente para conocer a su sobrino, el bebé de Jeremías. Residía en Andalucía desde hacía aproximadamente un año. Antes de mudarse, ejercía como licenciada en Podología en San Juan, carrera que cursó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto a su hermano Zacarías. Ambos compartían consultorio en la calle José Martí 933 de la capital sanjuanina y Martina había desarrollado una plantilla ortésica personalizada para tratar verrugas plantares. Cumplió 32 años el 25 de julio pasado. Es hija de Jorge Conte Grand, médico y primo hermano del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y de Claudia, docente jubilada.



La familia está integrada por cuatro hermanos; uno de ellos es Lisandro, su mellizo. Fuentes cercanas indicaron que, pese al comunicado de Cancillería argentina que confirmó el fallecimiento de una ciudadana argentina y la divulgación del nombre en medios, los allegados aún no habían recibido confirmación oficial y hasta ayer recorrían hospitales buscándola.



Además de Martina, las autoridades siguen buscando a otro argentino: Agustín Randazzo, de 51 años, que viajaba en el vagón 8 del tren de Renfe. Reside en España desde 2002, trabaja en telecomunicaciones y su familia formalizó la denuncia. Su pareja difundió pedidos de ayuda en redes con detalles de su apariencia (barba, tatuajes, pelo rapado, unos 1,70 m) para facilitar la identificación.



La Cancillería argentina informó que la Embajada en Madrid y los consulados mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan la asistencia. El accidente, ocurrido en la zona de Urda, es investigado por posibles fallas de señalización o errores humanos y se considera una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en Europa.