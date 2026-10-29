El plan 2027 de Kicillof avanza entre incógnitas electorales y el PJ en crisis
El Gobernador se reunió con dirigentes de Santa Fe en la previa a su viaje a Jujuy y profundiza los vínculos con el interior para ampliar su base. En paralelo, el justicialismo busca encauzar las discusiones sobre su estrategia electoral, mientras la continuidad de las PASO nacionales y el calendario bonaerense siguen sin resolución.
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Axel Kicillof continúa con las gestiones para ampliar las fronteras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y darle volumen nacional a un espacio que tiene en el Gobernador bonaerense a su principal referencia. Con la mira puesta en 2027, el mandatario intensifica los contactos con dirigentes de otras provincias, aunque el despliegue político avanza en un escenario en el que el peronismo todavía no logra resolver sus disputas de liderazgo ni establecer las reglas con las que competirá en las próximas elecciones.
En ese camino, Kicillof recibió a una delegación de dirigentes políticos y territoriales de Santa Fe, integrada por intendentes, concejales y referentes de distintos sectores, entre ellos Iván Camats. La reunión apuntó a fortalecer los vínculos con el peronismo santafesino, promover una agenda compartida y comenzar a delinear una estructura política que permita al MDF ganar presencia más allá de la provincia de Buenos Aires.
El encuentro también sirvió para poner sobre la mesa las diferencias con el rumbo económico de Javier Milei. Los participantes plantearon la necesidad de construir una alternativa que priorice la producción, la industria nacional, el mercado interno y la generación de empleo, al tiempo que cuestionaron las consecuencias de las políticas nacionales sobre las pequeñas y medianas empresas y el poder adquisitivo. En esa lectura, también incluyeron al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, entre los mandatarios que acompañan el rumbo económico de la Casa Rosada.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, destacó el encuentro con los representantes santafesinos y señaló que la reunión permitió escuchar propuestas y conversar sobre la situación de ambas provincias. "Seguimos construyendo la alternativa amplia y federal que le ponga fin a la pesadilla de Milei", sostuvo el funcionario, uno de los dirigentes que acompaña el proyecto político del gobernador.
Con @Kicillofok recibimos a intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales, concejales y referentes del peronismo de Santa Fe para escuchar sus propuestas y conversar sobre las situación en nuestras provincias. Seguimos construyendo la alternativa amplia y federal que le ponga fin a la pesadilla de Milei.
La referencia a una construcción federal forma parte de la estrategia con la que el MDF busca superar su anclaje bonaerense y establecer vínculos con espacios territoriales de otras jurisdicciones. Para eso, el gobernador apuesta a una agenda de recorridas que combine reuniones políticas con actividades institucionales junto a mandatarios provinciales, una modalidad que le permite ampliar contactos sin circunscribir cada visita a una actividad partidaria.
En esa línea, Kicillof viajará este viernes a Jujuy, donde será recibido por el gobernador radical Carlos Sadir. La agenda contempla una visita formal y la firma de convenios, en una dinámica similar a la que el mandatario bonaerense desarrolló en junio con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. También está prevista una actividad en el municipio de Palpalá junto al intendente Rubén Eduardo Rivarola, uno de los referentes del peronismo jujeño que trabaja en la construcción política vinculada al MDF.
Como antesala, el 26 de agosto, una delegación de dirigentes jujeños viajó a La Plata para reunirse con Kicillof, con Rivarola padre, diputado provincial e histórico dirigente del peronismo de esa provincia, entre quienes encabezaron el acercamiento. Ahora, la visita del Gobernador bonaerense busca darle continuidad a esos contactos y avanzar en una articulación territorial que pueda sostenerse más allá de los encuentros puntuales.
La agenda de expansión contempla, además, nuevas visitas a provincias donde el peronismo no gobierna. Santa Fe, Chubut y Entre Ríos aparecen entre los distritos que el mandatario bonaerense tiene en carpeta para antes de fin de año, aunque el desarrollo de esas actividades dependerá de la organización de los encuentros y de los acuerdos con los referentes locales.
El desafío del armado no se limita a la elaboración de un discurso económico alternativo ni a la suma de dirigentes en el interior del país. La construcción de una candidatura competitiva para 2027 requiere resolver una discusión más amplia dentro del peronismo, donde todavía no hay una conducción que ordene al conjunto de los sectores y establezca un mecanismo de convivencia entre las distintas aspiraciones. En ese escenario, la iniciativa de Kicillof representa una apuesta por ganar terreno, pero no supone que las diferencias internas estén saldadas ni que su liderazgo sea reconocido de manera uniforme.
Mientras Kicillof busca ampliar su radio de acción, el peronismo continúa sin resolver cuestiones centrales para la competencia de 2027. Una de ellas es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, cuya continuidad o eliminación todavía no tiene una definición legislativa. La discusión no es menor para una fuerza que debe encontrar un mecanismo para dirimir sus candidaturas en medio de las diferencias entre sus principales dirigentes y de la falta de un acuerdo sobre quién debe conducir la estrategia electoral.
La incertidumbre también atraviesa a la provincia de Buenos Aires, donde el calendario electoral todavía no tiene definiciones. Las discusiones sobre las fechas de votación, la eventual concurrencia con los comicios nacionales y las alternativas que habilita el marco normativo forman parte de un rompecabezas que excede las aspiraciones de un solo espacio político. Las posibles interpretaciones judiciales sobre las reglas electorales agregan otro componente a un escenario en el que las decisiones institucionales y los acuerdos políticos tendrán un peso determinante.