Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 PROVINCIA-NACIóN

Malas obras autopista perdón

Un fallo judicial liquidó la idea de que la Provincia se haga cargo de terminar la Autopista Presidente Perón, eje de una disputa con Milei. La frustración de los intendentes y la movida en internet

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