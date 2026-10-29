Salarios y trabajos a la baja: la situación cotidiana del Astillero
El Astillero Río Santiago atraviesa un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de proyectos productivos. El delegado Juan Contrisciani advirtió sobre el deterioro salarial, cuestionó la paralización de contratos por parte de Nación y reclamó inversiones para reactivar la industria naval.
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El delegado de la sección de Cobrería, Juan Contrisciani, cuestionó la evolución de los salarios de los trabajadores del Astillero Río Santiago y apuntó contra el Gobierno nacional por la paralización de contratos que, según sostuvo, podrían haber impulsado la actividad de la fábrica naval. Además, reclamó inversiones para recuperar la capacidad productiva.
En materia salarial, señaló que el acuerdo alcanzado con la Provincia contempla un incremento del 6% en dos tramos, correspondientes a octubre y noviembre. Sin embargo, advirtió que la mejora resulta insuficiente frente al avance de los precios. “Estamos llegando con un 23% de aumento salarial en lo que va del año y ya en septiembre tenés un 26% de inflación”, sostuvo.
El delegado también cuestionó los indicadores oficiales por considerar que no reflejan el impacto real del costo de vida. Como ejemplo, mencionó el aumento superior al 120% en el boleto de colectivo. En ese sentido, afirmó que la pérdida del poder adquisitivo se arrastra desde 2019 y estimó que los salarios acumulan un deterioro del 34%. Según planteó, la situación no es exclusiva del sector naval, sino que alcanza también a docentes, auxiliares y otros trabajadores estatales.
En cuanto a la actividad del astillero, destacó la construcción de un dique de reparaciones financiado por la Provincia. La obra, de 90 metros de largo, 25 de ancho y 12 de alto, busca recuperar una capacidad que se perdió en 2021, cuando colapsó la estructura anterior. No obstante, aclaró que el proyecto todavía está lejos de ocupar toda la capacidad productiva disponible.
El dirigente atribuyó parte de la falta de trabajo a decisiones de la administración de Javier Milei. En particular, mencionó la baja del contrato para construir un dique destinado a la Armada en Ushuaia y la paralización de otro proyecto que contemplaba la construcción de tres patrulleros oceánicos en el marco de un acuerdo con Francia.
Contrisciani consideró que ambas iniciativas podían representar una reactivación significativa. Mientras tanto, el astillero sostiene su actividad con obras para ABSA, Copetro y tareas de mantenimiento en el Estadio Único, entre otras.