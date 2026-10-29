Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 NOTA DE GRAFICA

Salarios y trabajos a la baja: la situación cotidiana del Astillero

El Astillero Río Santiago atraviesa un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de proyectos productivos. El delegado Juan Contrisciani advirtió sobre el deterioro salarial, cuestionó la paralización de contratos por parte de Nación y reclamó inversiones para reactivar la industria naval.

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