Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2026 DISCURSO

Milei redobló su ataque a periodistas y prometió una lluvia de bajas impositivas

El Presidente brindó una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, donde cuestionó a la dirigencia política por priorizar las elecciones y volvió a apuntar contra los medios de comunicación. También adelantó detalles de su próximo libro y condicionó una fuerte reducción de impuestos a la posibilidad de continuar en el poder hasta 2031.

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