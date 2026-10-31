Milei redobló su ataque a periodistas y prometió una lluvia de bajas impositivas
El Presidente brindó una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, donde cuestionó a la dirigencia política por priorizar las elecciones y volvió a apuntar contra los medios de comunicación. También adelantó detalles de su próximo libro y condicionó una fuerte reducción de impuestos a la posibilidad de continuar en el poder hasta 2031.
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El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo y la dirigencia política durante una clase magistral que brindó este viernes en la Universidad Torcuato Di Tella. Frente a un auditorio de estudiantes, el mandatario calificó a los periodistas como "seres cargados de maldad", cuestionó a quienes buscan ganar elecciones a cualquier costo y protagonizó un nuevo enfrentamiento verbal con el exministro de Economía Domingo Cavallo.
La exposición comenzó con una fuerte embestida contra los trabajadores de prensa. "Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen", lanzó el jefe de Estado al iniciar su presentación. Luego justificó su enfrentamiento con los medios al sostener que las críticas responden a la eliminación de la pauta oficial y a diferencias ideológicas.
En otro tramo de la disertación, Milei apuntó contra la clase política y cuestionó que buena parte de sus integrantes tenga como principal objetivo conseguir victorias electorales. Según su mirada, algunos dirigentes están dispuestos a faltar a la verdad con tal de sumar votos. "Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones", sostuvo, antes de describir a ese sector como ególatra.
El mandatario también aprovechó el encuentro para anticipar el lanzamiento de su próximo libro, que estará dedicado a la relación entre la política y la moral. La publicación llegará en noviembre y estará dividida en tres tomos. El Presidente destacó especialmente el último volumen, que contendrá una especie de registro de los primeros 30 meses de su administración, elaborado a partir de un punteo de unas 400 páginas.
En materia económica, Milei volvió a defender su concepción sobre los impuestos y rechazó utilizar el término "contribuyente" para referirse a quienes pagan tributos. "Los impuestos son un robo y lo digo como jefe de Estado", afirmó. En esa línea, anticipó que, si consigue el respaldo electoral para permanecer en la Casa Rosada hasta 2031, su administración avanzaría con una reducción impositiva de gran magnitud, que cifró en 500.000 millones de dólares.
Otro de los destinatarios de sus críticas fue Domingo Cavallo, quien había cuestionado la estrategia del Gobierno para desarmar el cepo cambiario. El Presidente calificó de "impresentable" al exfuncionario y le reprochó su participación en la nacionalización de la deuda privada durante 1982 y en el proceso que derivó en el Plan Bonex, durante la gestión de Erman González. En contraposición, defendió el trabajo de su equipo económico y aseguró que debieron dedicar seis meses a sanear el balance del Banco Central.
La actividad estuvo rodeada de un importante operativo de seguridad y tuvo el ingreso restringido a estudiantes que se habían inscripto previamente. Efectivos de la Policía Federal custodiaron los accesos, mientras que personal de Casa Militar realizó controles con escáneres antes de permitir el ingreso al salón donde se desarrolló la exposición.
La convocatoria también generó algunas quejas entre los alumnos que no pudieron participar por falta de inscripción. Un grupo de estudiantes cuestionó que la presentación no se realizara en un espacio abierto para permitir una mayor concurrencia. Debido a la cantidad de asistentes, varios debieron permanecer de pie y otros trasladaron sillas desde aulas cercanas para poder seguir la disertación.
La presentación marcó una nueva aparición pública de Milei después de su discurso en la Fundación Faro, donde también había protagonizado fuertes cuestionamientos contra el periodismo. Una vez más, el Presidente utilizó un escenario académico para defender su gestión, confrontar con sus críticos y anticipar parte de su agenda política y económica.