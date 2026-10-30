Kicillof sumó otra foto con un gobernador radical y busca ampliar su armado federal
El gobernador viajó hacia el norte del país para mostrarse con el gobernador Carlos Sadir para firmar convenios de cooperación. Otro encuentro con un dirigente del interior para alimentar su deseo presidencial
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Luego de la reunión que mantuvo con el grupo de alcaldes del Movimiento Derecho al Futuro para dejar en claro el deseo de que se sostengan las PASO y conseguir los votos para sostener las reelecciones de intendentes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó este viernes a la provincia de Jujuy y se mostró con el gobernador Carlos Sadir.
La primera parada del Gobernador fue en San Salvador de Jujuy, donde por la mañana firmaron una serie de convenios de cooperación con su par norteño en materia de Gobierno Digital, Trabajo e Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad.
Acompañado por la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, y el director del Banco Provincia, Julio Pereyra, el mandatario también recorrerá distritos y mantendrá reuniones con dirigentes del PJ local.
En un contacto con la prensa que mantuvo en la capital jujeya, Kicillof sentenció que “los gobernadores tratamos de compensar o evitar tragedias” y añadió: “Al mismo tiempo nos cortan los recursos. Entonces nos tiran los problemas y nos sacan los recursos. Esa es una situación insostenible. Por más que hagamos los mayores esfuerzos, hay una parte de esto que tiene que ver con políticas nacionales. No hay solución provincial para problemas nacionales”.
“Nosotros no somos del mismo partido que el gobernador de Jujuy, pero podemos hablar. Tenemos diferencias, hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo”, añadió.
“Está todo el mundo cansado de que vengan con instrucciones o con el dedo. Nosotros venimos a escuchar a los compañeros y a ver cómo se puede contribuir de cara a lo que se viene, que es un año muy importante el año que viene”, aseguró el gobernador en un mensaje direccionado a la interna.
Sobre el encuentro con Sadir, el mandatario sentenció: “Durante la reunión encontramos muchas similitudes entre la realidad que atraviesa Jujuy y lo que está ocurriendo en nuestra Provincia: la caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan las economías regionales están afectando a todo el país”.
“Las provincias estamos hermanadas porque cuando se perjudica a la producción del interior también se golpea a nuestra industria y al comercio: son muy pocos los sectores que se están salvando de esta crisis”, sostuvo.
Allí volvieron las críticas al gobierno nacional: “Hay que remontarse a los comienzos de nuestra historia para encontrar un Gobierno nacional tan unitario, centralista y desinteresado por la realidad de las provincias: interrumpe programas de salud y educación, paraliza la obra pública y nos obliga a los gobernadores a dar cada vez más respuestas con menos recursos.
Allí se refirió a la reforma electoral para el próximo año: “El gobierno nacional quiere sacar las PASO para beneficiar a su propio espacio y para no darle a la oposición la posibilidad de encontrar el formato para ser más representativo. Nosotros estamos trabajando para construir una alternativa. No hablo de candidaturas pero si de una construcción. Por eso vinimos acá. Estamos en esta etapa y me parece importante hablar con todos los sectores para que Milei no se salga con la suya”.
La recorrida continuará por la ciudad de Palpalá, donde visitará el Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu). También se reunirá con el intendente Rubén Rivarola y cerrará su visita con un acto central en el histórico club Altos Hornos Zapla.