Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 RUMBO AL 2027

Kicillof sumó otra foto con un gobernador radical y busca ampliar su armado federal

El gobernador viajó hacia el norte del país para mostrarse con el gobernador Carlos Sadir para firmar convenios de cooperación. Otro encuentro con un dirigente del interior para alimentar su deseo presidencial

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