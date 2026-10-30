Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 JUSTICIA

La Corte abrió el reclamo bonaerense por la quita de subsidios al transporte

El tribunal dio curso a la demanda presentada por la administración de Axel Kicillof contra el Estado nacional. La discusión gira en torno a la constitucionalidad del decreto que eliminó el fondo destinado a compensar tarifas.

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