La Corte abrió el reclamo bonaerense por la quita de subsidios al transporte
El tribunal dio curso a la demanda presentada por la administración de Axel Kicillof contra el Estado nacional. La discusión gira en torno a la constitucionalidad del decreto que eliminó el fondo destinado a compensar tarifas.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del interior y le otorgó al Gobierno de Javier Milei un plazo de 60 días para responder. La presentación bonaerense cuestiona la constitucionalidad de la medida y reclama el pago de los recursos que dejaron de transferirse.
El conflicto se originó en febrero de 2024, cuando la administración nacional anunció la eliminación de los aportes destinados a subsidiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión quedó formalizada mediante el artículo 18 del DNU 280/2024. Frente a ello, la gestión de Axel Kicillof acudió a la Justicia para que se declare inconstitucional esa disposición.
En su presentación, la Provincia sostuvo que el fondo continuaba vigente al momento de su supresión, ya que había sido creado por la ley 27.467 y prorrogado por distintas normas. Además, denunció que el Poder Ejecutivo avanzó sobre una disposición legislativa mediante un decreto, en presunta violación de los principios de legalidad, división de poderes y lealtad federal. La demanda fue impulsada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru.
Buenos Aires reclamó las transferencias correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, además de los intereses, y denunció que durante 2024 no recibió fondos. También solicitó una medida cautelar para que se ordene el pago de las sumas adeudadas y que Nación se abstenga de adoptar decisiones contrarias a la normativa que sostenía el mecanismo de compensación. La eliminación del fondo, según el planteo provincial, tuvo impacto directo sobre los usuarios y derivó en aumentos de tarifas.
La decisión de la Corte, que lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se suma a otros reclamos similares impulsados por La Rioja y La Pampa, en los que el máximo tribunal también se declaró competente. Ahora, una vez que Nación conteste la demanda o venza el plazo establecido, los jueces deberán analizar el planteo cautelar y resolver si corresponde ordenar el pago inmediato de los recursos reclamados.