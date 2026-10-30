La Provincia habilitó a las cooperativas a generar energía renovable
El Gobierno provincial oficializó una modificación del marco regulatorio que incorpora la figura del autogenerador comunitario. La norma promueve la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y contempla financiamiento para las inversiones.
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La provincia de Buenos Aires modificó el marco regulatorio eléctrico y habilitó a las cooperativas y sociedades de economía mixta que cuentan con concesiones municipales a generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La medida quedó oficializada mediante la Ley 15.665, publicada este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial bonaerense, que introduce cambios en la normativa vigente desde 1996.
Uno de los principales cambios es la incorporación de la figura del autogenerador comunitario. La nueva legislación permite que los concesionarios municipales produzcan electricidad mediante fuentes renovables para abastecer, total o parcialmente, las necesidades de sus asociados y usuarios dentro de sus áreas de concesión. También autoriza que dos o más concesionarios municipales se asocien para desarrollar estos emprendimientos.
La norma modifica la Ley 11.769, que regula el servicio eléctrico bonaerense, e incorpora a los autogeneradores comunitarios entre los agentes de la actividad eléctrica. Además, establece que la generación de energía vinculada a la distribución en localidades eléctricamente aisladas será considerada parte del servicio público. El objetivo es ampliar las posibilidades de producción y abastecimiento energético en el territorio provincial.
Otro de los puntos centrales contempla el acceso al financiamiento. La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá promover, a través del Banco Provincia, líneas de crédito especiales a largo plazo y con bajas tasas de interés para que los autogeneradores comunitarios puedan adquirir componentes y equipos de origen nacional destinados a centrales de generación renovable.
Por otra parte, la legislación amplía los beneficiarios del régimen de promoción establecido por la Ley 14.838 e incorpora a las cooperativas y sociedades de economía mixta concesionarias municipales que cuenten con centrales de generación renovable para abastecer a sus usuarios. La iniciativa también apunta a impulsar la transición energética, fortalecer la participación de las entidades cooperativas y desarrollar una cadena de valor industrial bonaerense vinculada a las energías renovables. La norma entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación.