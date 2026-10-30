Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 BOLETÍN OFICIAL

La Provincia habilitó a las cooperativas a generar energía renovable

El Gobierno provincial oficializó una modificación del marco regulatorio que incorpora la figura del autogenerador comunitario. La norma promueve la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y contempla financiamiento para las inversiones.

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