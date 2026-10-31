Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2026 INFORME

El PRO pone el foco en la justicia: uno de cada tres cargos está vacante

Un informe de la Fundación Pensar advirtió que alrededor del 31% de los puestos de jueces, fiscales y defensores públicos permanece sin cubrir. Aunque el Gobierno reactivó el envío de pliegos al Senado, el documento señala que persisten demoras estructurales y reclama acelerar los nombramientos sin resignar transparencia.

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