Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de noviembre de 2026 PEDIDOS

AySA: reclamos y una auditoría que inquieta a 10 millones de bonaerenses

La privatización de AySA quedó bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación, a partir de un pedido de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. La empresa presta servicios en 26 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, con millones de usuarios alcanzados por el proceso de venta.

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