AySA: reclamos y una auditoría que inquieta a 10 millones de bonaerenses
La privatización de AySA quedó bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación, a partir de un pedido de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. La empresa presta servicios en 26 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, con millones de usuarios alcanzados por el proceso de venta.
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La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice una auditoría integral sobre el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). El planteo apunta a revisar los aspectos administrativos, financieros y de cumplimiento de la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado nacional.
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, quien le envió un pedido formal al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos. En el documento, requirió que el organismo de control incorpore la revisión al Programa Operativo Anual 2026 y dé inicio inmediato a las actuaciones. Además, estableció que los resultados deberán ser remitidos a la comisión parlamentaria antes del 1° de marzo de 2027.
Entre los fundamentos, Michel hizo referencia al artículo 7° de la Ley Bases, que habilitó la privatización de AySA, y al conjunto de decretos y resoluciones con los que el Poder Ejecutivo avanzó en la instrumentación del proceso. En ese sentido, mencionó los decretos 695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025, junto con distintas disposiciones del Ministerio de Economía.
La empresa tiene una dimensión estratégica por el alcance de sus servicios. AySA opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. También recibe efluentes cloacales en bloque de Berazategui. Según los datos del Reporte de Sustentabilidad 2025, su área de concesión comprende a unos 14,3 millones de habitantes, de los cuales más de 10,7 millones cuentan con servicio de agua potable y 9,1 millones con cloacas.
El pedido parlamentario solicita que la auditoría se desarrolle sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 27.742 y que abarque integralmente el proceso de venta de las acciones estatales. En paralelo, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas también avanzó con pedidos de revisión sobre la licitación de la Hidrovía y la prórroga de la concesión de Aeropuertos Argentina.