Finde de asado, familia y la rosca de postre

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El gobernador Axel Kicillof y su compañera, Soledad Queirelhac, compartieron en redes sociales imágenes de un distendido encuentro familiar durante el fin de semana, con parrilla incluida. La postal doméstica contrastó con el clima político que atraviesa al peronismo bonaerense, donde la discusión por las candidaturas y el mecanismo para definirlas volvió a quedar en primer plano.
El asado llegó después de una reunión que Kicillof mantuvo el jueves con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y funcionarios de su gabinete. Allí, el mandatario volvió a plantear su posición de cara a 2027: defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para resolver las diferencias internas y evitar que las candidaturas se definan mediante acuerdos de cúpula.
El planteo encontró respaldo entre los jefes comunales que participaron del encuentro. «En la provincia de Buenos Aires tiene que haber PASO. Es fundamental. Los candidatos tienen que salir del máximo consenso social posible», expresó uno de los intendentes presentes. También reapareció el reclamo por el proyecto que busca habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas de los intendentes, una iniciativa que todavía espera avanzar en la Legislatura.
Sin embargo, las definiciones del Gobernador no cayeron bien en el sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner. El senador provincial Emmanuel González Santalla cuestionó a Kicillof por plantear una competencia interna con la expresidenta y lo acusó de desconocer el respaldo que recibió para llegar a la Gobernación en 2019. «Peor que la ingratitud, es la estupidez», disparó en redes sociales. También se sumaron a las críticas el diputado Facundo Tignanelli y la exfuncionaria Fernanda Raverta, quien ironizó sobre las «valentías» para desafiar a Cristina mientras permanece detenida.
En la reunión, Kicillof buscó transmitir que las diferencias deben resolverse mediante una competencia abierta. «Compitamos y acordemos, pero no vayamos al toma y daca del dedo», fue una de las frases que trascendieron del encuentro. La discusión excede la continuidad de las PASO: también pone sobre la mesa el liderazgo del peronismo, la construcción de una eventual candidatura presidencial del Gobernador y el lugar que ocuparán Cristina, Máximo y Sergio Massa en el armado de 2027. Mientras tanto, el mandatario alternó las conversaciones políticas con una postal familiar de fin de semana. La rosca, sin embargo, siguió servida.