Apps
Lunes, 2 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
DIMES Y DIRETES

Finde de asado, familia y la rosca de postre

El gobernador compartió escenas familiares con asado incluido, mientras tanto siguen las repercusiones de la reunión con intendentes, con las PASO como eje

Finde de asado, familia y la rosca de postre
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El gobernador Axel Kicillof y su compañera, Soledad Queirelhac, compartieron en redes sociales imágenes de un distendido encuentro familiar durante el fin de semana, con parrilla incluida. La postal doméstica contrastó con el clima político que atraviesa al peronismo bonaerense, donde la discusión por las candidaturas y el mecanismo para definirlas volvió a quedar en primer plano.

El asado llegó después de una reunión que Kicillof mantuvo el jueves con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y funcionarios de su gabinete. Allí, el mandatario volvió a plantear su posición de cara a 2027: defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para resolver las diferencias internas y evitar que las candidaturas se definan mediante acuerdos de cúpula.

El planteo encontró respaldo entre los jefes comunales que participaron del encuentro. «En la provincia de Buenos Aires tiene que haber PASO. Es fundamental. Los candidatos tienen que salir del máximo consenso social posible», expresó uno de los intendentes presentes. También reapareció el reclamo por el proyecto que busca habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas de los intendentes, una iniciativa que todavía espera avanzar en la Legislatura.

Sin embargo, las definiciones del Gobernador no cayeron bien en el sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner. El senador provincial Emmanuel González Santalla cuestionó a Kicillof por plantear una competencia interna con la expresidenta y lo acusó de desconocer el respaldo que recibió para llegar a la Gobernación en 2019. «Peor que la ingratitud, es la estupidez», disparó en redes sociales. También se sumaron a las críticas el diputado Facundo Tignanelli y la exfuncionaria Fernanda Raverta, quien ironizó sobre las «valentías» para desafiar a Cristina mientras permanece detenida.

En la reunión, Kicillof buscó transmitir que las diferencias deben resolverse mediante una competencia abierta. «Compitamos y acordemos, pero no vayamos al toma y daca del dedo», fue una de las frases que trascendieron del encuentro. La discusión excede la continuidad de las PASO: también pone sobre la mesa el liderazgo del peronismo, la construcción de una eventual candidatura presidencial del Gobernador y el lugar que ocuparán Cristina, Máximo y Sergio Massa en el armado de 2027. Mientras tanto, el mandatario alternó las conversaciones políticas con una postal familiar de fin de semana. La rosca, sin embargo, siguió servida.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

PEDIDOS

AySA: reclamos y una auditoría que inquieta a 10 millones de bonaerenses

La privatización de AySA quedó bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación, a partir de un pedido de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. La empresa presta servicios en 26 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, con millones de usuarios alcanzados por el proceso de venta.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La motosierra de Milei avanzó sobre el Estado y redujo un 22,5% el empleo público

La carrera presidencial ya asoma con Milei al frente y un peronismo dividido

Europa en llamas: la rebelión juvenil sacude al continente y crece la sombra de la manipulación extranjera

Científicos lograron rejuvenecer células humanas más de 60 años: ¿se puede revertir el envejecimiento?

Noviembre llega con nuevos aumentos y suma presión sobre el bolsillo de los bonaerenses

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET