Volver | La Tecla Nacionales 2 de noviembre de 2026 DEFINICIONES

Cristina Kirchner desafía a Milei y pone la mira en las elecciones de 2027

La exmandataria reconoció errores del peronismo durante el gobierno de Alberto Fernández, cuestionó el impacto social del ajuste y no descartó volver a competir.

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