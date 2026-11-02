Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de noviembre de 2026 BOLETíN OFICIAL

Escoba millonaria: Provincia licita la limpieza de edificios por $4.438 millones

La Provincia abrió una convocatoria para garantizar la higiene de oficinas, dependencias y edificios públicos. El presupuesto oficial supera los $4.400 millones y contempla una eventual ampliación.

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