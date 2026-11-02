Escoba millonaria: Provincia licita la limpieza de edificios por $4.438 millones

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La administración de Axel Kicillof puso en marcha una nueva contratación millonaria. Esta vez, el objetivo es garantizar la limpieza integral de distintas dependencias de la Secretaría General de la Gobernación, con un presupuesto oficial de $4.438.838.355,45. La licitación pública N° 5/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y contempla la provisión de insumos a cargo de la empresa adjudicataria.
El servicio tendrá una duración inicial de 15 meses desde el perfeccionamiento del contrato e incluirá tareas de limpieza de oficinas, instalaciones y superficies vidriadas, tanto interiores como exteriores. Sin embargo, las condiciones de la convocatoria dejan abierta la posibilidad de ampliar o reducir hasta un 20% el monto adjudicado y extender la contratación por otros 12 meses como máximo.
El listado de dependencias alcanzadas incluye edificios centrales de la administración bonaerense. Entre ellos figuran la Casa de Gobierno, el Palacio Servente, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), la Dirección Provincial de Personal, el Organismo Provincial de Contrataciones y distintas sedes de la Dirección Provincial de Impresiones y Digitalización del Estado.
También están contemplados el Jardín Maternal Ensueño, el edificio administrativo de avenida 7 y 50, las oficinas de Automotores Oficiales y dependencias vinculadas con la gestión del empleo público y la salud ocupacional. En total, la contratación abarca 11 renglones distribuidos en distintos puntos de La Plata y Tolosa.
La convocatoria establece que las empresas interesadas deberán participar a través del sistema de Compras Electrónicas de la Provincia (PBAC). Las visitas a las instalaciones están previstas para el 5 y 6 de noviembre, mientras que la presentación y apertura de ofertas se realizará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 10.
La autorización quedó formalizada mediante la resolución RESO-2026-124-GDEBA-SSADSGG, bajo el expediente EX-2026-35704847-GDEBA-DSTASGG. Así, el Gobierno bonaerense avanza con una contratación que pone sobre la mesa más de $4.400 millones de fondos públicos para mantener en condiciones sus edificios administrativos.